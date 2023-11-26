Универсальный спорткомплекс появится на площадке ОЭЗ «Алабушево»

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Сейчас на площадке идет подготовка к строительно-монтажным работам. Спортивный комплекс расположится в новом двухэтажном здании, которое планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

«„Алабушево“ станет первой площадкой ОЭЗ „Технополис Москва“, где появится отдельно стоящий современный спорткомплекс», - подчеркнул Овчинский.

На первом этаже появятся универсальные волейбольная и баскетбольная площадки, два ледовых хоккейных поля, два теннисных корта, три сквош-корта, детский центр, а также спортзал и медицинский пункт.

Помещения на втором этаже займут бросковые зоны, тренажерный, хореографический залы, а также зал для занятий единоборствами. Так, на втором этаже будут работать зоны общепита.

«Все отдельные элементы и конструкции спортивного комплекса будут выполнены с применением высокоэффективных энергосберегающих материалов», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Для отделки здания намерены использовать витражное остекление. По словам Дегтева, это позволит будущему объекту стать не только спортивной, но и эстетической точкой притяжения промышленного пространства.