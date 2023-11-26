26 ноября 2023, 12:27

Универсальный спорткомплекс появится на площадке ОЭЗ «Алабушево»

Читайте нас в: Google Новости

Для сотрудников и посетителей зеленоградской площадки «Алабушево» особой экономической зоны «Технополис Москва» построят универсальный спорткомплекс. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Сейчас на площадке идет подготовка к строительно-монтажным работам. Спортивный комплекс расположится в новом двухэтажном здании, которое планируют ввести в эксплуатацию во втором квартале 2024 года.

«„Алабушево“ станет первой площадкой ОЭЗ „Технополис Москва“, где появится отдельно стоящий современный спорткомплекс», - подчеркнул Овчинский.

На первом этаже появятся универсальные волейбольная и баскетбольная площадки, два ледовых хоккейных поля, два теннисных корта, три сквош-корта, детский центр, а также спортзал и медицинский пункт.

Помещения на втором этаже займут бросковые зоны, тренажерный, хореографический залы, а также зал для занятий единоборствами. Так, на втором этаже будут работать зоны общепита.

«Все отдельные элементы и конструкции спортивного комплекса будут выполнены с применением высокоэффективных энергосберегающих материалов», - отметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Для отделки здания намерены использовать витражное остекление. По словам Дегтева, это позволит будущему объекту стать не только спортивной, но и эстетической точкой притяжения промышленного пространства.

Москва 2023
26 ноября 2023, 12:03
Власти Крыма указали на попытки Украины блокировать контакты полуострова с миром
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Украина потерпела фиаско в попытках блокировать международные контакты Крыма. Об этом РИА «Новости» сказал вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Крым активно развивает культурное и экономическое сотрудничество со многими регионами мира. Попытки Украины противодействовать этому и блокировать контакты потерпели полное фиаско», - заявил он.

Мурадов подчеркнул, что международный вектор полуострова направлен на наращивание антиколониальной и антинацистской борьбы против доминирования Запада, борьбы за более справедливое мироустройство.

«Конкретные международные планы раскрывать не стану, чтобы не позволить противнику выстроить этой работе противодействие», - добавил вице-премьер Крыма.

Ранее Мурадов выразил мнение, что отказ НАТО от расширения на восток поможет завершить украинский конфликт.

Крым Международные отношения Россия Украина
26 ноября 2023, 10:33
Аэропорты Домодедово, Внуково и Жуковский вернулись к штатному режиму работы
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Аэропорты Домодедово и Жуковский вводили временные ограничения на полеты утром 26 ноября. Однако позже они приступили к работе в штатном режиме, сообщили РИА «Новости» в пресс-службах авиагаваней.

Рейсы задерживали в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов. В Домодедово прием и вылет самолетов не осуществляли с 05:34 до 06:30.

«В настоящее время аэропорт Домодедово работает в штатном режиме», - сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Аналогичное заявление сделали в пресс-службе аэропортов Жуковский и Внуково.

В московских аэропортах 26 ноября задержали почти 30 рейсов , а три отменили. До этого Минобороны заявило , что средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Аэропорт Домодедово Россия
26 ноября 2023, 09:13
Почти 30 рейсов задержали и три отменили в московских аэропортах
Читайте нас в: Google Новости
Как минимум 29 рейсов задержали и три отменили в трех московских аэропортах утром в воскресенье, 26 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса«Яндекс. Расписание».

По информации на 08:32, в Шереметьеве задержали девять рейсов, в Домодедове - 11 рейсов и еще три отменили, во Внукове - девять рейсов. Информации о задержках в аэропорту Жуковский на данный момент нет.

Министерство обороны России утром в воскресенье сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 11 украинских беспилотных летательных аппаратов в небе над Московской, Брянской, Калужской и Тульской областями.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что часть ликвидированных дронов направлялась в сторону российской столицы. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев уточнял, что силы ПВО перехватили пять беспилотников над Раменским, Наро-Фоминским, Одинцовским и Подольским городскими округами.

Как минимум 29 рейсов задержали и три отменили в трех московских аэропортах утром в воскресенье, 26 ноября. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

Беспилотники Аэропорт Домодедово Аэропорт Шереметьево Аэропорт Внуково Атака беспилотников в Москве и Подмосковье
26 ноября 2023, 03:35
Россиян предупредили о штрафах за видео с нарушениями в соцсетях
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Фотографии или видеоролики из социальных сетей, где зафиксирован момент нарушения ПДД, не могут быть единственным доказательством по делу, но благодаря им могут начать расследование. Об этом агентству «Прайм» рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов.

По закону правоохранители обязаны реагировать на такие публикации. Поэтому силовые ведомства проводят постоянный мониторинг соцсетей. При обнаружении подозрительной информации начинается проверка. При этом выясняется, не было видео смонтировано.

«Затем устанавливают место и время совершения противоправного деяния, это нужно и для оценки сроков давности привлечения к ответственности», - пояснил адвокат После полного сбора данных и доказательств выносится решение о привлечении или непривлечении к ответственности, резюмировал Миронов.

Ранее адвокат Татевик Чугурян напомнил, что с 1 декабря сотрудники Госавтоинспекции начнут штрафовать водителей в России за езду на летней резине.

Штрафы Россия Водители

Новости по теме