Уникальную операцию сделали бойцу СВО в Казани

По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, операция была уникальной. Осколок размером четыре на семь миллиметров прошел через ключицу и застрял в сердце.

«Когда осколок летел с большой скоростью, он разогрелся, по принципу сварки в сердечной мышце произошел разогрев. Поэтому военный не умер от кровотечения», - объяснил он.

Сейчас боец с позывным Крашер находится на пути к полному выздоровлению и уже задумывается о возвращении на службу.

Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о подвиге военно-полевого хирурга. Врач прооперировал семерых военнослужащих в медицинской палатке. В какой-то момент он увидел летящий в их сторону дрон и закрыл своим телом вход в помещение.