21 июня 2024, 03:58

Уникальную операцию сделали бойцу СВО в Казани

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В Казани врачи извлекли осколок снаряда из сердца участника спецоперации. Об этом сообщил телеканал «Татарстан 24».

По словам руководителя военного госпиталя Михаила Бурмистрова, операция была уникальной. Осколок размером четыре на семь миллиметров прошел через ключицу и застрял в сердце.

«Когда осколок летел с большой скоростью, он разогрелся, по принципу сварки в сердечной мышце произошел разогрев. Поэтому военный не умер от кровотечения», - объяснил он.

Сейчас боец с позывным Крашер находится на пути к полному выздоровлению и уже задумывается о возвращении на службу.

Ранее председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева рассказала о подвиге военно-полевого хирурга. Врач прооперировал семерых военнослужащих в медицинской палатке. В какой-то момент он увидел летящий в их сторону дрон и закрыл своим телом вход в помещение.

Казань Татарстан Военные Врачи
21 июня 2024, 02:36
«Недополученная сумма не пропадет». В Госдуме разъяснили индексацию пенсий для работающих пенсионеров
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Индексация выплат для работающих пенсионеров будет рассчитываться не от фактической пенсии, а той, которую человек должен был получать, если бы индексацию не приостанавливали. Об этом написал депутат Госдумы Андрей Исаев в своем Telegram-канале.

«Размер индексации работающим пенсионерам будет исчисляться не от той пенсии без индексаций, которую они получают сейчас, а от максимальной, той, которая была бы им положена, если бы они не работали», - заверил парламентарий.

Исаев добавил, что недополученная пенсионером сумма никуда не пропадет - ее выплатят, когда человек перестанет работать.

Ранее президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров. Она была остановлена в 2016 году. По словам главы государства, сейчас у властей есть ресурсы для этого.

Глава правительства Михаил Мишустин уточнил, что индексация пенсий возобновится с 1 февраля 2025 года. А министр труда и социальной защиты России Антон Котяков добавил, что она будет проводиться два раза в год.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Депутаты Россия Владимир Путин
21 июня 2024, 00:00
Индексация пенсий будет проводиться дважды в год
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Индексация пенсий с 2025 года будет проводиться дважды в год и затронет как работающих, так и неработающих пенсионеров. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Его слова привело РИА «Новости».

«С будущего года повышение страховых пенсий будет проводиться дважды: индексация с 1 февраля 2025 года и далее ежегодно по уровню фактической инфляции, и индексация стоимости индивидуального пенсионного коэффициента с 1 апреля 2025 года», - сказал Котяков.

Министр уточнил, что повышение выплат коснется как работающих, так и неработающих пенсионеров. В этом году завершается переходный период, на протяжении которого пенсии индексировались один раз в год 1 января.

В начале июня президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме предложил со следующего года возобновить индексацию пенсий работающим пенсионерам. Глава государства отметил, что у страны есть на это ресурсы.

Премьер-министр России Михаил Мишустин уточнил, что индексация возобновится с 1 февраля 2025 года. А вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на это потребуется как минимум 100 миллиардов рублей.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Владимир Путин Михаил Мишустин
20 июня 2024, 23:26
Работающие пенсионеры не получат выплаты за приостановку индексации
РИА «Новости»
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В законопроекте о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам с февраля 2025 года не предусмотрена компенсация за ее приостановку в 2016 году. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на документ.

Поправки вносят в закон «О страховых пенсиях», согласно которому, работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию. А так же они могут претендовать на выплату в размере, установленном на 31 декабря 2024 года без учета недополученных средств.

Законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму 20 июня.

Ранее эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова объяснила, что ряд категорий пенсионеров с 1 июля ждет рост пенсий. Также повышение выплат ждет пенсионеров, которым в июле отметят 80-летие.

Фиксированную выплату увеличат тем, кто получит в этом месяце первую группу инвалидности. Все перерасчеты производят автоматически.

Пенсия Пенсионеры Законы Россия
20 июня 2024, 15:27
Ефимов: жилье и соцобъекты построят в Даниловском районе Москвы по программе КРТ
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На юге столицы расположены неэффективно используемые участки. В ближайшее время их реорганизуют по программе комплексного развития территорий, рассказал журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на юге города расположены два участка площадью почти 30 гектар. Они входят в один проект комплексного развития территорий. Работы здесь предполагают строительство более миллиона квадратных метров недвижимости.

«По итогам реорганизации участков в районе появится более 16 тысяч рабочих мест», - рассказал Ефимов.

Согласно проекту, здесь появится 525 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, а также 569 тысяч квадратных метров социальных и деловых проектов. В будущем здесь построят школу и два детских сада, рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

«Кроме того, на территории построят офисы, ТРЦ, магазины, банки, кафе и рестораны, оборудуют площадки для занятий спортом, разместят стоянки и автомастерские», - добавил он.

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