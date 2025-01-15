Уникальная беспохмельная водка появилась в России

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«Показатель синдрома отмены этанола после введения тестируемых напитков для контрольной рецептуры составил 9,4 балла, для обновленной рецептуры - четыре балла, то есть отмечено снижение на 57%», - заявили в центре.

На начальном этапе ученые разработали 20 различных вариантов и провели 17 дегустаций, чтобы выявить лучшие из них.

Токсикологические испытания финальных образцов водки заняли два месяца. Наилучшим составом признали тот, который содержал комплексную природную добавку с лимонником китайским.

Технологическую карту по разработанной инновационной рецептуре утвердили и передали производителю водки. В центре уточнили, что запуск продукта с новой рецептурой начались уже в декабре 2024 года.

Ранее международные исследователи выяснили, что регулярное употребление алкоголя увеличивает риск развития колоректального рака на 15%.