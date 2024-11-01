Умирающая волгоградка подарила квартиру коллеге. Та выгнала ее мать из дома

По словам Зверевой, 84-летняя Любовь Яковлева не только жила вместе со своей дочерью в этой квартире, но и выплатила большую часть ипотеки. Маргарита Рыженкова умерла 21 октября, после этого ее родные узнали - квартира давно ей не принадлежала, она оформила ее на свою коллегу.

«Оказалось, что Ксения (имя коллеги изменено - прим. ред.) втерлась ей в доверие и каким-то неизвестным нам способом убедила оформить дарственную. Маргарита - очень доверчивый человек. Неоднократно попадалась на уловки мошенников. Плюс у нее из-за болезни уже была нестабильная психика», - отметила Елена Зверева.

Она уточнила, что на днях новая собственница выставила пенсионерку за дверь в одной ночной рубашке. Женщине стало плохо, ее доставили в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в полицию поступило заявление. Правоохранители назначили проведение проверки.

Мошенники в Москве выманили у жителей более 100 квартир. Полицейские раскрыли схему - злоумышленники убеждали брать у них микрокредиты под залог недвижимости, а после отбирали ее через суд в счет погашения долгов.