01 ноября 2024, 03:57

Умирающая волгоградка подарила квартиру коллеге. Та выгнала ее мать из дома

Unsplash
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Болевшая раком жительница Волгограда Маргарита Рыженкова подарила квартиру своей коллеге. Та после смерти женщины выселила оттуда ее 84-летнюю мать, рассказала сайту v1.ru племянница умершей Елена Зверева. Она добавила, что пенсионерка попала в больницу — пострадавшие намерены обратиться в суд.

По словам Зверевой, 84-летняя Любовь Яковлева не только жила вместе со своей дочерью в этой квартире, но и выплатила большую часть ипотеки. Маргарита Рыженкова умерла 21 октября, после этого ее родные узнали - квартира давно ей не принадлежала, она оформила ее на свою коллегу.

«Оказалось, что Ксения (имя коллеги изменено - прим. ред.) втерлась ей в доверие и каким-то неизвестным нам способом убедила оформить дарственную. Маргарита - очень доверчивый человек. Неоднократно попадалась на уловки мошенников. Плюс у нее из-за болезни уже была нестабильная психика», - отметила Елена Зверева.

Она уточнила, что на днях новая собственница выставила пенсионерку за дверь в одной ночной рубашке. Женщине стало плохо, ее доставили в больницу. В пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области уточнили, что в полицию поступило заявление. Правоохранители назначили проведение проверки.

Мошенники в Москве выманили у жителей более 100 квартир. Полицейские раскрыли схему - злоумышленники убеждали брать у них микрокредиты под залог недвижимости, а после отбирали ее через суд в счет погашения долгов.

Скандалы Пенсионеры Недвижимость Полиция
01 ноября 2024, 01:35
Пользователи пожаловались на сбои в работе приложения Т-Банка
Global Look Press
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Клиенты Т-Банка пожаловались на некорректную работу приложения, следует из данных сервиса по отслеживанию Downdetector. Проблему зафиксировали в ряде регионов России.

Больше всего жалоб поступило из Якутии, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Хабаровского и Приморского краев, а также из Нижегородской области.

Пользователи отметили сбои в работе мобильного приложения, сайта банка и некорректную работу личного кабинета.

«Не проходит оплата», - написал один из клиентов Т-Банка.

«Не проходит оплата - не могу войти в личный кабинет!» - отметил другой.

В пресс-службе кредитной организации пока не прокомментировали сообщения о сбое в работе приложения.

Накануне россияне уже жаловались на некорректную работу сервисов Т-Банка. В тот же день зафиксировали проблемы с работой приложения TikTok.

Банки Гаджеты
01 ноября 2024, 01:04
Автор хита «Люди встречаются» Олег Жуков скончался в Белоруссии
Freepik
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Известный поэт-песенник из Белоруссии Олег Жуков скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил председатель Белорусского союза композиторов Елена Атрашкевич, передало БелТА.

Жуков сочинил свыше 300 песен для артистов Белоруссии и России. Также он вел активное сотрудничество с советским и российским эстрадным певцом Юрием Антоновым.

Он является автором знаменитых гимнов музыкальных фестивалей «Золотой шлягер», «Славянский базар», конкурса «Телевершина» и других.

Одни из самых популярных его работ - это «Люди встречаются», «О добрых молодцах», «Жизнь играет с нами в прятки», «Не гаснут костры» и «Одинокий».

Белоруссия Россия Артисты
31 октября 2024, 17:55
«Потом придет Роспотребнадзор». Ресторатор объяснил идею не пускать квадроберов
РИА «Новости»
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Некоторые рестораны начали вводить запреты на вход квадроберам. Чем они руководствуются при этом, рассказал 360.ru основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

Он уточнил, что, во-первых, ограничение вводил не сам, это была идея одного из его франчайзи, а, во-вторых, речь идет не о прямом запрете, а о нежелательности. Объяснил Миронов это тем, что квадроберы пугают посетителей и официантов, не понимающих, как с ними работать. Кроме того, они нарушают правила санитарии.

«Даже если он в перчатках, он перчатки снимает этими же руками, а пол - это ноги, это улица, это туалет, это ротавирус, не дай Бог, какой-нибудь. Сейчас он за столом посидит, сам отравится, еще люди рядом с ним отравятся, потом придет Роспотребнадзор, и все будут виноваты», - заявил ресторатор.

Ранее депутат Госдумы Нина Останина призвала не пускать квадроберов в рестораны , заявив, что они ничем не отличаются от бомжей.

Рестораны Квадроберы
31 октября 2024, 15:48
«Он же не журналист». Как Хамзаев и Попов поссорились из-за хиджабов
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы и журналист Евгений Попов пожаловался на угрозы со стороны своего коллеги-парламентария Султана Хамзаева. Незадолго до этого между ними вспыхнул конфликт в эфире программы «60 минут». 360.ru связался с обоими парламентариями, чтобы выяснить, удалось ли в итоге разрешить недопонимание.

Поводом для публичных разборок между депутатами стали высказывания Хамзаева в адрес чиновников Минобразования Владимирской области, выступивших за запрет хиджабов в школах. Депутату эта идея пришлась сильно не по душе и он назвал сотрудников ведомства «идиотами».

Попов в ответ заметил, что Хамзаев слишком много себе позволяет. Вероятно поэтому, по его мнению, парламентария неоднократно критиковали.

«Некоторые избранники народа считают, что им можно больше остальных. Они ошибаются. И им очень часто начальство объясняет, что они ошибаются. В том числе и в Государственной думе. Второе - есть среди избранников народа, я не побоюсь этого слова, хайпожоры», - заметил он.

Позже Попов заявил в своем Telegram , что ссора продолжилась и после эфира.

«Звонил Хамзаев. Угрожал. Бывает», - коротко написал депутат.

Говоря о случившемся, Хамзаев был лаконичен и предложил все, что касается Евгения Попова, узнавать непосредственно у него.

«Я предлагаю все, что сказал Евгений Попов, узнавать у Евгения Попова. А я чужие домыслы и умозаключения стараюсь не комментировать, кто бы это ни был», - подчеркнул собеседник 360.ru.

Отдельно депутат отметил, что его оппонент состоит с ним в одной думской фракции, поэтому всегда может обращаться с какими-то предложениями, вопросами и критикой в его адрес, причем не только конструктивной, а вообще любой.

«У нас есть очень авторитетный руководитель фракции Владимир Васильев. Он может обратиться туда. [Поймите,] Попов же не журналист, а депутат. Он забывает просто это иногда. А он должен понимать, что все остальное второстепенно, а наша основная роль - депутат Государственной думы. В других местах мы не работаем. Все», - добавил Хамзаев.

Также он указал на то, что «звезду не хватает» и всегда готов общаться со СМИ, предоставлять им ту или иную информацию, но в данном случае советует все же звонить Попову за дополнительными деталями.

Но тот, в свою очередь, в ответ на звонок, заявил, что у него нет времени и бросил трубку.

Госдума РФ Депутаты

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