Умерший вице-президент «Лукойла» проходил по делу о коррупции

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По информации источника, Робертус являлся фигурантом расследования о получении особо крупной взятки, а также разглашении сведений, составляющих банковскую, налоговую или коммерческую тайну. Вместе с ним по делу проходил руководитель управления «Лукойла» по работе с таможней Алексеем Степановым.

Робертус трудился в «Лукойле» на протяжении нескольких десятков лет, он пришел в компанию после окончания института.

В марте стало известно о смерти Виталия Робертуса в возрасте 53 лет.

Он скончался на своем рабочем месте в кабинете на Сретенском бульваре в Москве. Причины ухода Робертуса из жизни не раскрывали.

Бывший вице-президент «Лукойла» также являлся четырехкратным чемпионом мира и семикратным чемпионом России по авиамодельному спорту. Он спроектировал и испытал свыше сотни беспилотных аппаратов.