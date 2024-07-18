18 июля 2024, 11:34

Умерщвление безнадзорных животных признали исключительной мерой

РИА «Новости»
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Умерщвление безнадзорных животных признали исключительной мерой. Эта процедура возможна только в случае их опасности для человека. Постановление вынес Конституционный суд (КС) России, сообщило РИА «Новости».

В Верховный суд Бурятии поступил иск от группы зоозащитников. Они потребовали признать недействующими некоторые положения регионального закона от 22 ноября 2023 года об обращении с животными без владельцев. Истцы посчитали неправомерной норму, по которой возможно умерщвление жизнеспособных животных на 31-й день после отлова, если за это время их не забрали новые хозяева или в какие-либо организации.

Верховный суд Бурятии приостановил судебный процесс и направил запрос в КС «в связи с обнаружившейся неопределенностью в вопросе соответствия подлежащих применению в этом деле норм федерального закона конституции». Заявитель усомнился в конституционности оспариваемых норм. Потому что из-за этого российские регионы могут получить неограниченные полномочия, затрагивающие в том числе жизнь здоровых безнадзорных животных, что противоречит принципам гуманного обращения.

По данным КС, в стране действую нормы обращения с такими питомцами. Речь идет о чипировании, отлове, вакцинации и других мерах. Для защиты людей власти регионов имеют право устанавливать и собственный порядок обращения с безнадзорными животными. При этом умерщвление является исключительной мерой.

«Оправданной лишь когда прочие мероприятия в конкретных условиях не могут обеспечить надлежащий уровень защиты человека, его прав и свобод, общественную безопасность», - уточнили в суде.

Однако основаниями для таких мер «не могут быть ни загруженость приютов, ни оптимизация бюджетных расходов».

Животные
18 июля 2024, 10:27
Банки начали повышать ставки на льготную ипотеку для некоторых россиян
РИА «Новости»
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Ряд российских банков начал увеличивать ставки по кредитам для заемщиков, которые взяли больше одной ипотеки. Об этом сообщил РБК.

«Если банк выявит у клиента „лишнюю“ ипотеку, то по одной из них он вправе поднять ставку до актуального рыночного значения. Мы работаем по ситуации каждого клиента отдельно», - отметили в Сбере.

Вице-президент банка «Дом.РФ» Кирилл Варенцов отметил, что ситуации, когда у клиента есть больше одной льготной ипотеки, встречаются достаточно редко. Однако в этом случае банк на самом деле имеет право увеличить ставку по ипотеке для такого клиента.

«Важно понимать, что в России банки очень строго следуют правилам, поэтому к пересмотру условий кредита могут привести любые попытки их обхода», - добавила руководитель юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева.

Ранее брокер Дмитрий Ракута заявил 360.ru, что в России сейчас выгоднее снимать квартиру, чем покупать.

Банки Ипотека Льготная ипотека
18 июля 2024, 08:46
Москвичам рекомендовали пересесть на метро из-за ливней и грозы
РИА «Новости»
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В четверг, 18 июля, в Москве ожидаются дождь с грозой и сильный ветер. Для поездок по городу с учетом такого прогноза лучше использовать метро, рекомендовали в столичном департаменте транспорта.

В ведомстве предупредили, что вечером затруднения движения ожидаются в центральной части столицы на ТТК, МКАД и вылетных магистралях в сторону области.

«Соблюдайте скоростной режим и дистанцию», - призвали в дептрансе.

Температура в Москве днем составит 27… 30, в Подмосковье столбики термометра покажут 27… 32, сообщил в своем Telegram метеоролог Евгений Тишковец. По словам специалиста, в течение четверга погода будет облачной с прояснениями.

Местами пройдут кратковременные ливни интенсивностью до семи миллиметров, возможны грозы, добавил он. Они будут сопровождаться порывистым ветром.

Атмосферное давление при этом будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Метро Погода в Москве
18 июля 2024, 00:35
Иностранцам запретят работать в гостиницах Краснодарского края
РИА «Новости»
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Иностранцы в Краснодарском крае не смогут устраиваться на работу в гостиницы, сферы культуры и сельского хозяйства с 22 сентября. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

«Будет запрещено трудоустраивать иностранцев на сельхозпредприятия, в сфере культуры, гостиничных услуг, нанимать помощниками в домохозяйства. Строительная отрасль в списке запрещенных пока не значится», - уточнили в сообщении.

С минувшей зимы на Кубани запретили привлекать по патентам иностранную рабочую силу в торговлю, общепит, образование, здравоохранение, спорт и пассажирские перевозки, в том числе такси.

За несоблюдение установленных правил работодатели могут получить штраф до одного миллиона рублей за каждого гастарбайтера.

По данным МВД, с начала 2024 года из России за нарушение миграционного порядка выслали свыше 65 тысяч нелегалов.

Мигранты Краснодарский край
17 июля 2024, 20:13
Таможенников предупредили о появлении фейковых аккаунтов руководителей
Pixabay
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Мошенники начали использовать фейковые аккаунты руководителей Федеральной таможенной службы, чтобы получить доступ к личным данным сотрудников ведомства. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

Сначала с сотрудником связывается поддельный руководитель. В ходе общения он убеждает собеседника оказать посильную помощь коллегам из других ведомств или правоохранительных органов. Получив согласие, «начальник» предупреждает сотрудника, что с ним свяжутся в ближайшее время.

«Затем с таможенником связывается „Иван Иванович“ и разъясняет степень важности сотрудничества», - пояснили в пресс-службе.

В этот момент злоумышленники используют все навыки своего психологического воздействия, чтобы выманить у потенциальной жертвы денежный перевод или заставить оформить кредит с последующей передачей полученной суммы.

Таможенников призвали сообщать про все подобные случаи в управление по противодействию коррупции ФТС.

Телефонные мошенники готовы на все, чтобы получить доступ к чужим деньгами. Для этого они придумывают новые схемы и пытаются общаться со всеми подряд.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призналась, что ей приходилось говорить с подобными злоумышленниками, но каждый раз они терпели неудачу.

Таможня Мошенничество

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