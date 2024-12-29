Умерла звезда сериалов «Глухарь», «Интерны» и «Кухня»

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Причину смерти артистки пресс-служба театра не уточнила. Надежде Подъяпольской было 82 года.

Церемония прощания с актрисой запланирована в зале крематория Николо-Архангельского кладбища. Она состоится 31 декабря в 10:20.

Подъяпольская после окончания Драматической студии при Центральном детском театре служила в столичном Театре юного зрителя. Она также активно снималась в кино, где дебютировала в фильме «Анчутка» в 1985 году.

Современному зрителю Надежда Подъяпольская знакома по ролям в популярных сериалах. Она появилась в «Глухаре», «Интернах», «Кухне» и нескольких других проектах. Всего в фильмографии артистки более 120 работ.

Ранее стало известно о смерти супермодели и актрисы из Канады Дэйл Хэддон. Предварительно, она отравилась угарным газом.