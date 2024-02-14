14 февраля 2024, 03:58

Умерла завещавшая Путину коллекцию картин искусствовед Нина Молева

РИА «Новости»
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Писательница, искусствовед, член Союза писателей и Союза художников России Нина Молева скончалась на 99-м году жизни. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Минкультуры РФ.

В ведомстве отметили, что Молева умерла 11 февраля. Причины смерти не указывались.

Нина Молева родилась 5 декабря 1925 года. Она выпустила работы о русских живописцах Иване Никитине, Федоре Рокотове, Дмитрии Левицком, Павле Чистякове, Константине Коровине, а также исследований по истории русского и зарубежного искусства. За всю свою жизнь писатель написала более 120 книг.

Мужем писательницы был художник-авангардист Элий Белютин, который работал в стиле абстрактного экспрессионизма. После его смерти Молева унаследовала коллекцию работ старых мастеров из 200 картин. Общая стоимость работ составила два миллиарда долларов.

В 2013 году искусствовед приняла решение передать коллекцию в дар по завещанию президенту Владимиру Путину как юридическому представителю России.

Картины Писатели
14 февраля 2024, 03:37
Верующие 15 февраля отметят Сретение Господне. Традиции и приметы праздника
РИА «Новости»
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Сретение Господне считается одним из самых почитаемых праздников в православном календаре. Верующие ежегодно отмечают его 15 февраля, написала газета «Известия».

Праздник Сретения установили в память о встрече, описанной в Евангелии от Луки. Встреча состоялась на 40-й день после Рождества Христова, когда Мария и Иосиф принесли первенца в Иерусалимский храм. Их встретил праведный старец Симеон, который взял младенца Христа на руки и сказал: «Вот, из-за Него будут спорить в народе: одни спасутся, а другие погибнут».

На Руси Сретение Господне всегда отмечали торжественно. В этот день проводились праздничные богослужения, народные гуляния и игрища. Именно в период Сретения зима встречается с весной, поэтому этот день часто наблюдается переменчивая погода.

Согласно приметам, если на Сретение выпадал снег, то был хороший урожай. А если было тепло и солнечно, то это является предвестником ранней весны. В эти дни нельзя заниматься тяжелым физическим трудом, копать землю и рубить деревья.

Также запрещено сидеть без дела и жаловаться на свою судьбу. Это может привлечь в жизнь большие проблемы. Кроме того, лучше отказаться от поездок в лес, ведь в эти дни лесные звери более агрессивны.

Праздники Православие Приметы
13 февраля 2024, 20:12
Блиновская попросила отпустить ее к детям
РИА «Новости»
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Во время судебного заседания блогер Елена Блиновская попросила отпустить ее из СИЗО к детям. «Королева марафонов» не сдержала эмоций и расплакалась, сообщило РИА «Новости».

Блиновская напомнила, что воспитывает четырех детей, а младшей дочери - всего четыре года. Суду она рассказала об их учебе и талантах.

«Вы наказываете сейчас не меня, а моих несовершеннолетних детей. <…> Сейчас в стране Год семьи, и я должна быть со своими детьми», - заявила блогер.

Она также пожаловалась на переживания детей из-за ее ареста, их болезни и расплакалась.

В заседании суда Блиновская принимала участие по видеосвязи. Ее отказались выпускать из СИЗО , куда блогер попала из-за нарушения условий домашнего ареста.

В апреле 2023 года «королеву марафонов» задержали и обвинили в неуплате налогов в размере 918 миллионов рублей, ей также вменили легализацию денежных средств. Изначально Блиновская была под домашним арестом, но после предъявления новых обвинений следствие попросило арестовать блогера. В СИЗО ее отправили до 26 апреля.

Задержание блогера Елены Блиновской
13 февраля 2024, 19:31
Блогеру Шабутдинову продлили арест до 16 апреля
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Таганский суд Москвы принял решение о продлении ареста блогеру Аязу Шабутдинову, обвиняемому в мошенничестве. Предприниматель останется под арестом до 16 апреля, сообщила пресс-служба столичных судов.

Постановление о продлении заключения блогера в СИЗО суд вынес 13 февраля. Адвокаты Шабутдинова обратились в суд с апелляцией.

Бизнес-тренеру и предпринимателю предъявили обвинение в мошенничестве осенью 2023 года. Потерпевшими по делу признали 15 человек. С их слов, Шабутдинов обещал им увеличение дохода после прохождения его курсов. Блогеру грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее следователь в Пресненском суде Москвы сообщил, что в отношении Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел, писали «Известия». В ходе расследования следователи допросили более 35 потерпевших.

Суд Блогеры Аресты Москва
13 февраля 2024, 19:06
Даванков предложил депортировать мигрантов из России за домогательства
РИА «Новости»
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Кандидат в президенты от партии «Новые люди», вице-спикер ГД Владислав Даванков внес в Госдуму законопроект, предполагающий депортацию мигрантов за домогательства в отношении россиян. С документом ознакомилось РИА «Новости».

По словам Даванкова, он внес законопроект, несмотря на то, что документ получил отрицательный отзыв со стороны правительства.

«Законопроект предусматривает депортацию иностранных граждан, осужденных за оскорбительное приставание к людям, с целью обеспечения безопасности общества и снижения социальной напряженности», - говорится в тексте пояснительной записки к документу.

Депутат просить добавить в статью административного кодекса о мелком хулиганстве, пункт о наказании за домогательства к гражданам России.

В пресс-службе «Новых людей» добавили, что от россиян поступает больше количество жалоб на домогательства со стороны иностранных граждан, поэтому, как полагают в партии, необходимо ввести такие меры.

Ранее стало известно, что приезжающим в Россию мигрантам создадут цифровые профили.

Домогательства Мигранты Госдума РФ Депутаты Россия

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