24 мая 2024, 10:42

Умерла собака Кабосу из популярного мема

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Умерла собака Кабосу породы сиба-ину, которая стала прообразом мема Доге. Об этом сообщила хозяйка пса, воспитательница японского детского сада Ацуко Сато в своем блоге.

Собака несколько лет болела лейкемией. Псу приходилось передвигаться с помощью собачьей коляски.

«Кабосу был самой счастливой в мире собакой. И я была самым счастливым в мире хозяином», - написала Ацуко Сато.

Собака умерла в пятницу, 24 мая, около 07:50 по местному времени. Кабосу было 18,5 года. При этом в среднем собаки этой породы живут 12-15 лет. Хозяйка сообщила, что планирует проститься с псом 26 мая.

Доге - изображение Кабосу, которое стало мемом. Его начали активно распространять в 2013 году. В 2017 году Центральное телевидение Китая в честь Дня дурака разыграло зрителей и сообщило, что Доге умер. Многие люди поверили в смерть Кабосу и сильно расстроились.

Летом прошлого года скончался еще один знаменитый пес из мема, Чимс (Болци). Собаке было 12 лет. Хозяин сообщил, что пес умер после операции по удалению опухоли.

Собаки Китай Мемы
24 мая 2024, 07:19
Рабочую пятницу для женщин предложили сократить в Госдуме
РИА «Новости»
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Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился с письмом к главе Минтруда Антону Котякову с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты. Об этом стало известно РИА «Новости».

«Прошу вас рассмотреть инициативу о сокращении рабочей пятницы для женщин на два часа с сохранением средней зарплаты», - написал он в обращении.

Чернышов предложил сделать меру обязательной для муниципальных и государственных служащих, а также бюджетной сферы. Для частных компаний сокращение графика носит рекомендательный характер.

Депутат отметил, что в России женщины составляют 49% от всей рабочей силы, что является одним из самых высоких показателей в мире. Он добавил, что женщины также ухаживают за детьми и выполняют большинство рабочих дел, тратя на эти цели около шести часов в день.

Ранее стало известно, что работодателей в России обяжут компенсировать работу сотрудников в выходные дни.

Женщины Россия Зарплаты
24 мая 2024, 04:15
«До восьми лет заключения». Юрист рассказал, какой цветок может привести садоводов в тюрьму
Википедия
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Популярный в народе цветок теперь может привести дачников в тюрьму. Об этом агентству «Прайм» рассказала адвокат Елена Кудерко.

По словам юриста, в России ввели уголовную ответственность за выращивание ипомеи трехцветной. Этот вьюнок попал под запрет, так как содержит запрещенное вещество эргин. Причем садоводы должны сами следить, чтобы это растение не появилось на участке, так как за его выращивание грозит реальное тюремное заключение.

«За 10-11 растений грозит максимальное наказание до двух лет лишения свободы, за 100 и более - до восьми лет заключения», - напомнила Кудерко.

Собственникам участков, на которых завелся запрещенный цветок, необходимо его уничтожить.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьев объяснил 360.ru, что для обвинительного приговора суду будет необходимо доказать умышленное выращивание запрещенного растения.

Адвокаты Запреты Тюрьмы Россия Цветы
23 мая 2024, 23:06
Гарантия многодетности. Выплаты молодым матерям сочли хорошим подспорьем
Global Look Press
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В России предложили ввести единовременную выплату в 200 тысяч рублей молодым матерям при рождении первого ребенка. Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой поддержала инициативу и назвала меру хорошим подспорьем для будущих родителей.

«Искренне рассчитываю, что данный законопроект примут, потому что нам нужно сделать все для того, чтобы наши женщины становились мамами как можно раньше. Это дает гарантию того, что семья станет многодетной», - подчеркнула она.

Волынец заметила, что никакие стимулирующие инициативы не помогут родить, если детородный период женщины подходит к концу.

«Чтобы было больше детей, нужно, чтобы она начала рожать в более раннем возрасте. А не как сейчас некоторые к 40 годам выходят замуж и думают, почему же у них не получается ничего с детьми», - пояснила детский омбудсмен Татарстана.

Выплату в 200 тысяч она сочла хорошим подспорьем при условии, что все остальные дотации сохранятся, в том числе материнский капитал и пособия по беременности и родам.

«Мне кажется, это очень ценное предложение. Сейчас много разных инициатив, но эта привлекает особое внимание тем, что помогает женщинам решиться на рождение ребенка. И конечно, есть надежда на то, что это поддержат», - сказала собеседница 360.ru.

Законопроект о выплате в 200 тысяч рублей россиянкам, родившим до 25 лет, планирует внести в Госдуму группа депутатов от ЛДПР. Авторы инициативы подчеркнули, что материальное положение матерей при этом не должно иметь значения.

Дети Выплаты в России Семья Женщины Депутаты Россия
23 мая 2024, 21:12
Названы имена самых богатых наследников российских бизнесменов
РИА «Новости»
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Богатства крупных российских предпринимателей по наследству достанутся их детям. Редакция российского журнала Forbes составила рейтинг наследников миллиардеров. В список вошли 46 человек, которые в будущем получат в общей сложности 263 миллиарда долларов.

Лидером списка уже много лет остается Юсуф Алекперов - единственный сын крупнейшего акционера компании «Лукойл» Вагита Алекперова, который оставит наследнику 28,6 миллиарда долларов. При этом сын предпринимателя уже сейчас достаточно обеспеченный человек. Общая сумма его состояния приблизилась к 200 миллионам в американской валюте.

Второе место разделили между собой старшая дочь Виктория и младший сын совладельца компаний «Сибур» и «Новатэк» Леонида Михельсона. Каждый из них получит по 13,7 миллиарда долларов.

Замкнули тройку дочь и сын основателя «Еврохима» и Сибирской угольной энергетической компании Андрея Мельниченко с результатом по 10,55 миллиарда долларов на каждого.

В первую пятерку вошли наследники владельца группы компаний «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимира Лисина (8,85 миллиарда долларов каждому из двух сыновей и дочери), а также две дочери и сын еще одного совладельца «Сибура» и Новатэк Геннадия Тимченко (7,8 миллиарда долларов каждому).

В этом году из рейтинга пропали наследники основателя Уральской горно-металлургической компании Искандера Махмудова и крупнейшего акционера «Альфа-Групп» и LetterOne Михаила Фридмана.

Освободившиеся места заняли двое детей владельца «Фармстандарта» Виктора Харитонина (с результатом 3,45 миллиарда долларов на каждого, и сын основателя Трубной Металлургической Компании и «Группы Синара» Дмитрия Пумпянского с наследством в 3,3 миллиарда долларов.

Живущая в США внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко начала встречаться с наследником одной из самых богатых семей США Максом Лернером. Его дедушка основатель банковской корпорации MBNA Corporation. Состояние семьи составляет 1,2 миллиарда долларов.

Дети Семья Рейтинги Бизнес Forbes Деньги

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