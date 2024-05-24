Умерла собака Кабосу из популярного мема

Собака несколько лет болела лейкемией. Псу приходилось передвигаться с помощью собачьей коляски.

«Кабосу был самой счастливой в мире собакой. И я была самым счастливым в мире хозяином», - написала Ацуко Сато.

Собака умерла в пятницу, 24 мая, около 07:50 по местному времени. Кабосу было 18,5 года. При этом в среднем собаки этой породы живут 12-15 лет. Хозяйка сообщила, что планирует проститься с псом 26 мая.

Доге - изображение Кабосу, которое стало мемом. Его начали активно распространять в 2013 году. В 2017 году Центральное телевидение Китая в честь Дня дурака разыграло зрителей и сообщило, что Доге умер. Многие люди поверили в смерть Кабосу и сильно расстроились.

Летом прошлого года скончался еще один знаменитый пес из мема, Чимс (Болци). Собаке было 12 лет. Хозяин сообщил, что пес умер после операции по удалению опухоли.