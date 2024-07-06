Умерла одна из первых ведущих программы «Время»
Скончалась диктор Центрального телевидения, одна из первых телеведущих программы «Время» Аза Лихитченко. Об этом сообщил Первый канал.
Лихитченко признавалась, что пережила тяжелое голодное детство. Она хотела стать актрисой и пришла на кастинг из любопытства. Будущую звезду приняли.
Она работала на телевидении до 1993 года - сначала диктором Центрального телевидения Гостелерадио СССР, затем телеведущей программы «Время». Некоторое время Лихитченко выступала на сцене Севастопольского русского драматического театра. В ее фильмографии картина «В начале века», фильмы-спектакли «Интервью у весны», «Вера», «Вы умеете играть на пианино?» и другие.
Знаменитая телеведущая умерла в возрасте 86 лет. В 2023 году она перенесла инфаркт. Дочь Лихитченко Екатерина подтвердила, что она лежала в реанимации.