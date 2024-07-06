Умерла одна из первых ведущих программы «Время»

Сбор редкого и дорогого вида грибов рядовка мацутакэ, женьшеня настоящего и родиолы розовой может обернуться тюремным сроком. Об этом РИА «Новости» рассказал эксперт направления «Народный Фронт. Аналитика» Роман Чикун.

Он напомнил, что с октября 2023 года в России действует закон, запрещающий добычу, сбор, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или продажу краснокнижных растений и грибов.

В список таких растений попали женьшень настоящий, родиола розовая и дорогой вид грибов рядовка мацутакэ.

Чикун напомнил, что самым мягким видом наказания являются обязательные работы на срок до 480 часов. Также предусмотрено лишение свободы на срок от шести до девяти лет со штрафом в размере от 1,5 миллиона до 3 миллионов рублей.

Максимальное наказание могут применить, если добычей краснокнижных растений и грибов будет заниматься организованная преступная группа, лицо, использующее свое служебное положение, или же они будут продаваться через интернет и СМИ.

В июне в Подмосковье начался период цветения кубышки малой. Это растение занесено в Красную книгу Московской области.