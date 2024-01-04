Умерла найденная на дороге в Хабаровском крае тигрица

Специалисты отметили, что медики до последнего боролись за жизнь животного, но шансов выжить у него было мало.

Возраст особи составлял около трех лет. Ее нашли в очень истощенном состоянии, однако внешних ранений - переломов и открытых ран - у тигрицы не заметили. Ее кровь отправили на экспертизу, подробности состояния хищника станут известны позже.

Основными причинами, почему тигрица не смогла добывать себе пищу, стали дефицит объектов питания, травма и болезнь. В результате заболевания животное порой утрачивает основные органы чувств, теряет осторожность, выходит на автомобильную трассу и получает ранения.

Тигрицу обнаружили на дороге в Хабаровском крае 2 января. По предварительной информации, ее сбила машина, а виновник уехал с места ДТП.