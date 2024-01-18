18 января 2024, 12:03

Умерла дочь полководца Михаила Фрунзе

РИА «Новости»
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Дочь полководца и политического деятеля Михаила Фрунзе — Татьяна Фрунзе — умерла в возрасте 103-х лет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе.

Дочь полководца и политического деятеля Михаила Фрунзе - Татьяна Фрунзе - умерла в возрасте 103-х лет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе.

«Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким Татьяны Михайловны», - добавили в учреждении.

Татьяна Фрунзе родилась 2 августа 1920 года. В шесть лет она осталась сиротой, но детей советского полководца усыновил один из близких друзей семьи Климент Ворошилов. По воспоминаниям, он заботился о ней и ее брате Тимуре как о родных, называя их фрунзенятами.

Она закончила Военную академию химзащиты Красной Армии, а в годы Великой Отечественной войны трудилась на танковом заводе. После окончания химико-технологического института имени Менделеева написала и защитила диссертацию, став одним из ведущих отечественных специалистов в экспериментальной химии.

Музеи Военные Москва
18 января 2024, 12:28
Аэропорт Внуково ограничил прием и вылет самолетов
РИА «Новости»
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План «Ковер» объявили в московском аэропорту Внуково. Авиагавань закрыли на вылет и прилет, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, план «Ковер» ввели и на аэродромах в Кубинке и Ермолине. Сейчас они также закрыты на вылет и прилет.

Пилотам самолетов порекомендовали садиться в других воздушных гаванях. По информации Telegram-канала Baza , вылет рейсов из Внуково задерживается до 12:30.

Ранее около 40 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы из-за морозов.

Самолеты Аэропорт Внуково Москва
18 января 2024, 11:40
Ярмарки выходного дня начнут работать в Москве в феврале
РИА «Новости»
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Ярмарки в Москве впервые начнут работать не весной, а в феврале. Они станут круглогодичными. Для этого оборудовали крытые и отапливаемые павильоны, которые размещают недалеко от метро и на участках без автомобильных дорог. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

«Первая торговая сессия пройдет с 2 февраля по 21 апреля», - уточнили в пресс-службе.

Порядка 390 торговых точек поделят среди участников по 23 адресам в 10 округах столицы. Заявки на участие будут принимать до пятницы, 19 января, включительно на сайте mos.ru.

Владельцами фермерских и личных хозяйств, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам платить за торговые места не нужно. Горожане могут приобрести продукцию каждые пятницу, субботу и воскресенье.

Услуга по предоставлению мест на ярмарке выходного дня электронная. Она действует уже более 10 лет. Порядка 416 тысяч онлайн-заявок подали на участие в ярмарках за время ее работы.

Желающим подать заявку на торговое место нужно зарегистрироваться на mos.ru и выбрать в каталоге услуг для бизнеса раздел «Реклама, торговля и общепит». Далее перейти во вкладку «Торговля» и там найти «Предоставление места на ярмарке выходного дня».

Ранее более 100 тысяч человек посетили парки Подмосковья в Рождество.

Ярмарки Москва
18 января 2024, 11:03
Москвича обманули почти на три миллиона рублей при покупке Tesla
Freepik
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Москвич решил купить супруге по случаю юбилея новую машину Tesla из Европы. Помочь ему в этом вызвался старый знакомый. Однако женщина подарок не получила, а ее муж остался без круглой суммы денег. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, около года назад житель столицы обратился к приятелю, с которым был знаком более 10 лет. Тот пообещал обратиться к фирме, которая оформит машину и перегонит ее в Белоруссию, где даритель и получит заветный автомобиль. Для этого мужчине нужно было заплатить 47 тысяч евро и еще две тысячи помощнику за услугу.

Так, 27 апреля москвич передал 29 тысяч евро и 180 тысяч рублей сыну знакомого. Электрокар в Белоруссии так и не оказался, потому что его перекупили. Изначально друг обещал купить Tesla в Эстонии. Тогда он предложил другой вариант - приобрести машину в Германии. В результате направил документы и заявил, что авто будет в Белоруссии 2 мая.

Однако, когда пришел срок, даритель так и не получил свою покупку. Он нашел контакт немецкого продавца и позвонил ему. В итоге узнал неприятную новость - машину никто не покупал.

Москвич начал разбираться со знакомым, на что тот сначала пообещал все вернуть, но потом перестал выходить на связь. Авторы статьи добавили, что 15 января обманутый мужчина обратился в полицию, а его ущерб составил порядка 2,8 миллиона рублей.

Ранее проблемы с ПО заставили Tesla отозвать более 1,6 миллиона автомобилей в Китае.

Tesla Мошенничество Машины Деньги Москва
18 января 2024, 10:51
Москвичам предложили выбрать лучшие катки, лыжни и горки
Global Look Press
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Три голосования за лучшие катки, лыжни и горки в Москве открыли на сайте «Активный гражданин». О номинированных парких и общественных пространствах рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Участникам предложено 12 вариантов ответа. Среди них Парк Горького, ВДНХ, музеи-заповедники „Коломенское“ и „Царицыно“, парк „Сокольники“ и усадьба Воронцово», - сообщила она.

Москвичи могут выбрать до пяти площадок или назвать свою. Итоги голосования подведут весной.

В этом сезоне в столице открыли более четырех тысяч площадок для активного отдыха на свежем воздухе. В парках и на природных территориях разместили 45 катков с натуральным и искусственным покрытием.

Голосование за лучшую лыжню состоит из трех вопросов. Они касаются места территории, расположения и популярности пунктов проката оборудования. Всего в Москве действует 396 лыжных трасс общей протяженностью свыше 500 километров.

В опрос о лучших местах для катания с горок на тюбингах и ледянках вошли 15 общественных пространств.

Ранее москвичи проголосовали за мероприятия , которые пройдут на Южном речном вокзале в 2024 году.

Отдых Опросы Парки Москва

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