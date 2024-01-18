Умерла дочь полководца Михаила Фрунзе

Дочь полководца и политического деятеля Михаила Фрунзе - Татьяна Фрунзе - умерла в возрасте 103-х лет в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Шуйского историко-художественного и мемориального музея имени М. В. Фрунзе.

«Коллектив музея выражает соболезнования родным и близким Татьяны Михайловны», - добавили в учреждении.

Татьяна Фрунзе родилась 2 августа 1920 года. В шесть лет она осталась сиротой, но детей советского полководца усыновил один из близких друзей семьи Климент Ворошилов. По воспоминаниям, он заботился о ней и ее брате Тимуре как о родных, называя их фрунзенятами.

Она закончила Военную академию химзащиты Красной Армии, а в годы Великой Отечественной войны трудилась на танковом заводе. После окончания химико-технологического института имени Менделеева написала и защитила диссертацию, став одним из ведущих отечественных специалистов в экспериментальной химии.