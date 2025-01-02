02 января 2025, 18:59

Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

РИА «Новости»
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Бывший генеральный директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая скончалась на 73-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе музея.

«С глубоким прискорбием сообщаем, что в четверг, 2 января, Елена Яковлевна Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни», - отметили в учреждении культуры.

За 13 лет работы на посту генерального директора музея-заповедника Кальницкая, указали в некрологе, сделала многое для его популяризации, сохранения и развития.

Под руководством Елена Яковлевны провели колоссальные реставрационные работы парковых дворцов и ансамблей, создали и обновили многие музеи, проделали большую исследовательскую работу по изучению истории Петергофа.

Информацию о месте и времени прощания с Кальницкой согласуют с родственниками и объявят о траурных церемониях позже.

Ранее стало известно о смерти старейшей олимпийской чемпионки Агнеш Келети , ей было 103 года.

Санкт-Петербург Музеи
02 января 2025, 17:21
Приехавший в Москву ирландский журналист Боуз призвал не верить мифам о России
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Прогулкой по заснеженной Москве проиллюстрировал свой визит в Россию ирландский журналист Чей Боуз. Видео с кадрами из российской столицы он опубликовал на своей странице в социальной сети X.

В начале своего послания подписчикам журналист заявил, что его сильно впечатлил засыпанный снегом перед Новым годом город.

«Новости из Москвы. Все, что вам рассказали об этом месте, - ложь. Стратегического поражения России нигде не видно», - подписал свой пост Боуз.

В своем видео он подчеркнул, что послушал новогоднее обращение президента Владимира Путина и в очередной раз убедился в том, что западные политики не понимают того, насколько сильна Россия.

Также Боуз раскритиковал своих британских и американских коллег, продвигающих пропагандистские нарративы о слабости и проблемах страны.

В конце декабря ирландский журналист подвел итоги в 2024 года в своих социальных сетях. Он подчеркнул, что западные элиты окончательно задурили голову населению пропагандой. В качестве примера Боуз привел сюжеты западных СМИ о ситуации в зоне спецоперации.

Журналистика Россия Запад Ирландия Москва
02 января 2025, 15:17
Россиянам рассказали, какие новогодние подарки нельзя вернуть в магазин
РИА «Новости»
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Новогодние подарки из категории невозвратных товаров не получится вернуть в магазин, даже если они очень не понравились. Об этом РИА «Новости» напомнили в Роскачестве.

Исключением станут только товары, в которых обнаружился брак. Однако и в этом случае продавец может инициировать экспертизу, которая подтвердит, что к поломке привели не действия покупателя, подчеркнули в организации.

К подаркам, которые не удастся вернуть, относятся продукты, парфюмерия и косметика, белье, чулочно-носочные изделия, предметы личной гигиены, мебель, животные, растения, книги, драгоценные ювелирные изделия и другое.

Ранее Дед Мороз рассказал о новогодних желаниях москвичей. Жители столицы просят волшебника закрыть им ипотеку, сохранить здоровье близких людей и установить мир во всем мире.

Роскачество Новый год
02 января 2025, 14:20
Центры ресоциализации для осужденных откроют в России
РИА «Новости»
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В России в 2025 году откроют центры ресоциализации для осужденных. В пресс-службе Минюста сообщили о начале второго этапа внедрения института пробации — ее будут применять к гражданам, освободившимся из мест заключения.

С начала года в России заработала постпенитенциарная пробация. В рамках программы освободившимся гражданам окажут помощь, а также нуждающимся предоставят временное жилье.

Центры ресоциализации смогут создавать и некоммерческие организации, в том числе и религиозные, а также общественные объединения и социально ориентированные НКО. Они будут оказывать помощь после заключения договора с гражданином или его законны представителем.

Нарколог Сергей Нурисламов заявил, что закон о пробации позволит сократить число рецидивов наркозависимости. Данный закон связан не только с употреблением наркотических средств, но и с нарушением гражданами определенных положений, когда они попадают в ведение Уголовного кодекса.

В России в 2025 году откроют центры ресоциализации для осужденных. В пресс-службе Минюста сообщили о начале второго этапа внедрения института пробации - ее будут применять к гражданам, освободившимся из мест заключения.

Законы Россия
02 января 2025, 13:25
В Красноярске запретили продавать бензин в канистрах из-за поджогов банкоматов
РИА «Новости»
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МВД по Красноярскому краю запретило автозаправочным станциям в регионе продавать бензин в любую тару, кроме топливного бака машин. Об этом в Telegram-канале сообщила сеть АЗС «Ачинск-Нефть».

«В нашем городе и в целом по стране, как вы знаете, участились случаи поджогов. МВД в связи с этим обязало все городские АЗС на период до 9 января 2025 года запретить продажу нефтепродуктов в любую тару, кроме бака транспортных средств», - заявили в пресс-службе сети.

В главке МВД по региону порталу NGS24 ответили, что у ведомства нет законных полномочий запрещать частным предпринимателям продавать что-то конкретное, поэтому от комментариев отказались. При этом источник портала в правоохранительных структурах подтвердил негласный запрет на продажу бензина в канистры.

В конце декабря на Урале студент-медик пытался поджечь банкомат в торговом центре.

Поджоги МВД РФ Бензин

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