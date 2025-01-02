Умерла бывший директор музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая

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«С глубоким прискорбием сообщаем, что в четверг, 2 января, Елена Яковлевна Кальницкая скончалась на 73-м году жизни после продолжительной болезни», - отметили в учреждении культуры.

За 13 лет работы на посту генерального директора музея-заповедника Кальницкая, указали в некрологе, сделала многое для его популяризации, сохранения и развития.

Под руководством Елена Яковлевны провели колоссальные реставрационные работы парковых дворцов и ансамблей, создали и обновили многие музеи, проделали большую исследовательскую работу по изучению истории Петергофа.

Информацию о месте и времени прощания с Кальницкой согласуют с родственниками и объявят о траурных церемониях позже.

Ранее стало известно о смерти старейшей олимпийской чемпионки Агнеш Келети , ей было 103 года.