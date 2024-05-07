Умерла бывшая глава департамента образования Москвы

Кезина скончалась 6 мая, причина ее смерти не уточняется. С 1986 года она возглавляла столичное образование, в 1995-м инициировала создание Московского городского педагогического университета, который был призван решить вопрос дефицита педагогических кадров в российской столице.

РБК напомнил, что в 1997 году на Кезину совершили покушение, ее автомобиль обстреляли из охотничьего ружья. Она получила ранение в голову и осталась жива, правоохранители не сумели установить заказчиков покушения.

Кезина обладала званиями Отличник народного просвещения СССР, Почетный работник общего образования Российской Федерации и Заслуженный учитель России. Также она являлась лауреатом медали Константина Ушинского, ордена «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, ордена «Знак Почета», премии президента России в образовательной области.