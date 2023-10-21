Умерла актриса из фильма «Аты-баты, шли солдаты…» Кирьякова

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Сотрудники культурного учреждения выразили соболезнования родным и близким умершей. В театре отметили, что Кирьякова была обладательницей великолепного голоса, комедийного дара и царственной осанки. Причину смерти артистки не уточняли.

«Скорбим вместе с вами!» - сказано в сообщении.

Актриса известна ролями в таких фильмах, как «Аты-баты, шли солдаты…», «Жизнь и судьба», «Пасечник», «Рожденная революцией», «Помнишь запах сирени…» и других.

В Москве 19 октября умерла актриса и певица, звезда советских детских фильмов Роза Калашникова. Она исполнила роль Тани из «Меняю собаку на паровоз» и Нины Морозовой из «Чудака из пятого „Б“».

До этого стало известно о смерти актрисы Галины Байнякшиной. Она сыграла более 100 комедийных и характерных ролей на сцене Иркутского академического драматического театра имени Охлопкова.