Умер звезда «Улиц разбитых фонарей» и «Папиных дочек» Хропов

Читайте нас в:

В сообщении уточнили, что Анатолий Хропов умер в ночь с 5-го на 6-е января. Прощание с артистом запланировано на 11-е января. Мероприятие пройдет в городском крематории Петербурга на Шафировском проспекте, 11.

Причины смерти актера пресс-служба мастерской не указывала.

Aif.ru со ссылкой на собственные источники сообщило, что Анатолий Хропов умер из-за онкологического заболевания.

Собеседник издания заявил, что артист долго болел и «вообще был нездоровый человек».

Анатолий Хропов начинал театральную карьеру в театрах Ленинского комсомола и Ленсовета, он также служил в московских театрах.

Современному зрителю актер знаком по ролям в популярных сериалах. В числе прочих, Хропов снялся в сериалах «Папины дочки», «Бандитский Петербург», «Универ» и «Улицы разбитых фонарей». Всего в фильмографии Анатолия Хропова более 110 работ.

Ранее сообщалось о смерти актера Романа Мадянова.