12 марта 2024, 17:37

Умер звезда «Индианы Джонса» Мэлаки МакКорт

Global Look Press
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В Нью-Йорке скончался Мэлаки МакКорт, американский актер и политический деятель ирландского происхождения. Это произошло 11 марта, сообщила «Российская газета».

МакКорт был известен как актер кино, театра и телевидения, а также как сценарист, писатель, продюсер и телеведущий. Артист умер в возрасте 92 лет, однако причина его смерти пока неизвестна.

Начав свою карьеру в 1950-х годах, МакКорт успел поучаствовать почти в сотне различных проектов. Среди них - «Сумеречная зона» «Тюрьма „OZ“», «Миллионы Брюстера», а также «Приключения молодого Индианы Джонса», сериалы «Жизнь на Марсе», «Путеводный свет», «Одна жизнь, чтобы жить» и «Все мои дети».

Актер также запомнился благодаря работе в фильмах «Вид на жительство», «Собственность дьявола» и «Копы в глубоком запасе». За свою долгую карьеру МакКорт успел сняться в более чем пятистах эпизодах телесериалов.

Дети Кино Работа Актеры
12 марта 2024, 15:25
«Все готова отдать». Блиновская хочет вырваться из СИЗО к детям
РИА «Новости»
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Блогер Елена Блиновская рассчитывает на изменение меры пресечения и очень хочет увидеть своих детей. Об этом «Газете.Ru» сообщил председатель Московской общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Георгий Волков.

Он рассказал, что Блиновская выражает надежду на изменение ей меры пресечения, уверенная в своей невиновности. Волков добавил, что «королева марафонов» не может сдержать слез, когда говорит о своих детях.

«Ее состояние психологическое достаточно стабильно, но, когда она вспоминает о детях, на ее глазах появляются слезы. Она говорит, что все готова отдать, лишь бы дали увидеть своих несовершеннолетних детей», - сказал он.

Председатель комиссии выразил мнение, что пребывание Блиновской в СИЗО излишне, учитывая отсутствие насильственных преступлений со стороны блогера. Кроме того, она рассказывала о своем патриотизме и любви к родине, убеждена в справедливом исходе сложившейся ситуации.

Ранее на сайте Блиновской появился марафон о «работе над ошибками».

Однако ее адвокат заявил, что ресурс взломали мошенники и арестованная блогер не имеет к нему отношения.

Дети Блогеры СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
12 марта 2024, 14:44
Три российских региона возьмут шефство над Авдеевкой
РИА «Новости»
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Челябинская область и еще два российских региона будут восстанавливать Авдеевку. Об этом рассказал глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

Глава ДНР отправился с населенный пункт вместе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко. Они побеседовали с жителями Авдеевки и передали им гуманитарную помощь. По просьбам горожан Пушилин обещал как можно быстрее разместить в Авдеевке компактную хлебопекарню.

«С Сергеем Владиленовичем рассказали жителям, что, помимо Челябинской области, у Авдеевки будут еще как минимум два региона-шефа, чтобы быстрее восстановить город», - рассказал Пушилин.

По его словам, жителей Авдеевки в ближайшее время обеспечат сим-картами республиканского оператора «Феникс». Также горожане уже попросили помочь с получением российских паспортов и других необходимых документов.

Паспорта Челябинская область Авдеевка Денис Пушилин
12 марта 2024, 14:11
Фанатки Михайлова потребовали у Пугачевой извинений
РИА «Новости»
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Поклонницы народного артиста России Стаса Михайлова потребовали извинений от певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщило издание «Абзац».

В обращении к примадонне они указали на недопустимость использования ею своего статуса звезды для дискредитации коллег. Они считают, что Пугачева переступила границы, публично унизив известного человека, народного артиста России, который пользуется любовью зрителей и отличается патриотизмом. Они даже хотят собрать подписи в его поддержку.

«Давайте соберем подписи в поддержку Станислава Владимировича и отправим Алле Борисовне», - написали фанатки певца.

Пугачева остро прокомментировала высказывания Михайлова, заявившего, что уехавшим из России артистам придется извиняться на коленях и целовать ноги. После этого ее потребовали признать иноагентом. Общественники заявили, что есть как минимум две причины внести примадонну в реестр лиц под иностранным влиянием.

Поклонницы народного артиста России Стаса Михайлова потребовали извинений от певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщило издание « Абзац ».

Алла Пугачева Стас Михайлов
12 марта 2024, 12:40
Президента Литвы уговорили передать привет белорусскому блогеру
РИА «Новости»
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Мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет белорусскому блогеру Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), который заявил, что заплатит два миллиона долларов за приветствие от любого главы государства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Блогер, известный созданием челленджей с большими денежными наградами, недавно объявил новый - получить привет от президента. Литовский школьник успешно выполнил эту задачу, попросив лидера страны поздравить Mellstroy с 11 марта.

Однако Бурим, увидев результат, отказался выплатить обещанную сумму полностью. Он предложил от 100 до 150 тысяч долларов вместо обещанных двух миллионов.

«За два ляма зеленых я ожидал качественнее привет», - сказал блогер.

В России блогер объявлен в розыск. Кроме того, против него возбудили дело в Белоруссии за уклонение от армии, а в ОАЭ - за оскорбление гражданина.

Мальчик из Литвы смог убедить президента своей страны Гитанаса Науседу передать привет белорусскому блогеру Mellstroy (настоящее имя - Андрей Бурим), который заявил, что заплатит два миллиона долларов за приветствие от любого главы государства. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Награды Литва Блогеры Школьники

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