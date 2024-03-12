Умер звезда «Индианы Джонса» Мэлаки МакКорт

МакКорт был известен как актер кино, театра и телевидения, а также как сценарист, писатель, продюсер и телеведущий. Артист умер в возрасте 92 лет, однако причина его смерти пока неизвестна.

Начав свою карьеру в 1950-х годах, МакКорт успел поучаствовать почти в сотне различных проектов. Среди них - «Сумеречная зона» «Тюрьма „OZ“», «Миллионы Брюстера», а также «Приключения молодого Индианы Джонса», сериалы «Жизнь на Марсе», «Путеводный свет», «Одна жизнь, чтобы жить» и «Все мои дети».

Актер также запомнился благодаря работе в фильмах «Вид на жительство», «Собственность дьявола» и «Копы в глубоком запасе». За свою долгую карьеру МакКорт успел сняться в более чем пятистах эпизодах телесериалов.