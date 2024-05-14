14 мая 2024, 20:30

Умер журналист Максим Кононенко

РИА «Новости»
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Российский журналист Максим Кононенко скончался. Об этом RT сообщила супруга покойного.

Представитель СМИ ушел из жизни в 53 года. Многие знали его как мистера Паркера из «Живого Журнала». Он был постоянным автором канала «Специально для RT».

«Приносим соболезнования родным и близким», - написали авторы материала.

Кононенко был соведущим телепрограммы «Реальная политика» на НТВ и вел рубрику «Реплика» на радио «Вести FM». Также журналист был главредом интернет-газеты «Дни.ру», колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

В апреле 2023 года стало известно о смерти популярного австралийского репортера и телеведущего Нейтана Темплтона. Он скончался во время прогулки с собакой.

Журналистика Россия
14 мая 2024, 20:57
«Не готова сейчас об этом разговаривать». Жена Кононенко — о смерти журналиста
Freepik
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Супруга журналиста Максима Кононенко подтвердила 360.ru, что ее муж скончался. Колумнист умер внезапно, ему было 53 года.

«Да. Я не готова сейчас об этом разговаривать», - ответила вдова на вопрос о смерти мужа.

О смерти журналиста сообщил RT, он был постоянным автором канала «Специально для RT». Читающая публика знала его как Мистера Паркера из «Живого Журнала». Кононенко работал с телеканалом НТВ, был колумнистом «Известий» и РИА «Новости».

Кононенко скончался в больнице от внутреннего кровотечения. Скорую вызвал его сын Глеб, мужчину увезли в Научно-клинический центр в Троицке, сообщил источник 360.ru.

Журналистика
14 мая 2024, 19:35
«Макфа» обжаловала решение о немедленной национализации
РИА «Новости»
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Защита компании «Макфа» обжаловала решение Центрального районного суда Челябинска о немедленной национализации и передаче ее активов под контроль Росимущества. Об этом РБК рассказал адвокат Павел Хлюстов.

Ответчики пожаловались на то, что спор рассмотрели в одно заседание, а законность его решения не проверил суд апелляционной инстанции.

«Еще до проверки законности решения в апелляционном суде „Макфа“ перейдет под контроль Росимущества», - пояснил Хлюстов.

Исполнительные листы взыскателю выдали 13 мая. Как отметил адвокат, это произошло еще до изготовления решения суда.

Ранее Хлюстов назвал наложение ареста на 100 триллионов рублей в рамках иска Генпрокуратуры России об изъятии активов крупного производителя макарон «Макфа» «творчеством судебного пристава». Владельцы предприятия даже выступили с предложением о выкупе акций своей компании. Но суд удовлетворил иск заместителя Генеральной прокуратуры об обращении имущества производителя макарон «Макфа» в доход России.

Суд Адвокаты Россия Челябинск Аресты
14 мая 2024, 18:56
Могилу Евгения Пригожина в Петербурге залили бетоном
РИА «Новости»
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На Пороховском кладбище в Петербурге могилу бизнесмена, основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина залили бетонным основанием. Об этом сообщила «Фонтанка».

По мнению корреспондента издания, место захоронения готовят для установки памятника. Предположительно, монумент откроют 1 июня - в день 63-летия со дня рождения Пригожина.

Основанная главой частной военной компании «Вагнер» Евгением Пригожиным группа компаний «Конкорд» продала под Санкт-Петербургом фабрику-кухню. «Комбинат питания» выпускал в сутки до 100 тысяч готовых блюд для социального и коллективного питания.

Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения бизнес-джета в Тверской области.

Санкт-Петербург Памятники Евгений Пригожин
14 мая 2024, 16:12
Список преступлений с наказанием в виде принудительных работ захотели расширить в России
РИА «Новости»
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Министерство юстиции России предложило значительно расширить список преступлений, основное наказание за которые — принудительные работы. Об этом сообщил кандидат на пост главы ведомства Константин Чуйченко, чьи слова привел «Интерфакс».

Министерство юстиции России предложило значительно расширить список преступлений, основное наказание за которые - принудительные работы. Об этом сообщил кандидат на пост главы ведомства Константин Чуйченко, чьи слова привел «Интерфакс».

Проекты выдвинули в качестве одной из мер по гуманизации уголовной ответственности.

«В настоящее время нами подготовлен законопроект о введении по более 65 составам преступлений наказание в виде принудительных работ в качестве основного», - сказал Чуйченко.

Он выразил надежду, что инициативу поддержат и примут. Суды в России уже активнее применяют этот вид наказания по некоторым преступлениям.

В апреле российское правительство поддержало законопроект об усилении ответственности за умышленное уничтожение имущества по идеологической, политической и расовой ненависти.

Суд Преступления Россия Работа

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