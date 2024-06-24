Умер заслуженный артист России Михаил Мальцев

«Михаил Иванович Мальцев был человеком светлой души и большого таланта. Таким мы будем его помнить», - написали коллеги артиста.

В 1985 году Мальцев окончил Воронежскую академию искусств. Свыше 40 лет служил в Воронежском театре кукол «Шут» имени Вольховского. Его биография насчитывает большое количество ролей в детских и взрослых спектаклях. Артист также снимался в фильмах. В 2023 году удостоился звания заслуженного артиста России.

Роль Короля Лира в спектакле по пьесе Уильяма Шекспира стала последней работой актера. Постановку вывели из репертуара, когда состояние здоровья Мальцева ухудшилось.