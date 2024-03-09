Умер заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров

Православные верующие отмечают 9 марта и 22 июня Вселенские родительские субботы — дни, когда полагается поминать усопших. Протоиерей Максим Первозванский подробно рассказал РИА «Новости» об этих датах и о заблуждениях, связанных с ними.

Священник отметил, что поминать покойных и посещать храм следует как можно чаще, а не только во время больших праздников. Он добавил, что по церковному уставу поминальным днем считается каждая суббота. Исключением из правил являются только крупные православные праздники.

По его словам, в родительскую субботу следует поминать людей, которые ушли из жизни неожиданно.

«Это отпевание тех, кто умер без должного совершения обряда, но жил православной жизнью. Вспоминают скончавшихся внезапно - на войне, от несчастного случая или же пропавших без вести», - отметил Первозванский.

Протоиерей также указал на важность молитв о покойных.

«Смерть и жизнь в христианском сознании неразделимы», - заключил священник.

Ранее настоятель храма Михаил Проходцев рассказал, кому помогает святая Матрона Московская. Священник сообщил, что она может услышать молитвы всех, кто к ней обратится.

Православные верующие отмечают 9 марта и 22 июня Вселенские родительские субботы - дни, когда полагается поминать усопших. Протоиерей Максим Первозванский подробно рассказал РИА «Новости» об этих датах и о заблуждениях, связанных с ними.