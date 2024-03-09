09 марта 2024, 13:21

Умер заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров

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Заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров скончался 8 марта. Ему было 55 лет, сообщили в пресс-службе местного Большого театра.

Вениамин Захаров в возрасте 18 лет начал служить в Большом театре Белоруссии. Спустя пять лет ему удалось стать ведущим мастером сцены.

За творческую деятельность Захаров вышел на сцену больше тысячи раз. Он сыграл главные партии в таких постановках как «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Кармен-сюита» и «Дон Кихот».

После работы в Большом театре Захаров занялся репетиторством. Он преподавал балет в Музыкальном театре и актерское мастерство в Белорусской хореографической гимназии-колледже.

«Коллектив Большого театра выражает искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам, близким Вениамина Захарова», - написали представители культурного учреждения.

Театры
09 марта 2024, 10:26
Священник разоблачил мифы о родительских субботах
РИА «Новости»
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Православные верующие отмечают 9 марта и 22 июня Вселенские родительские субботы — дни, когда полагается поминать усопших. Протоиерей Максим Первозванский подробно рассказал РИА «Новости» об этих датах и о заблуждениях, связанных с ними.

Священник отметил, что поминать покойных и посещать храм следует как можно чаще, а не только во время больших праздников. Он добавил, что по церковному уставу поминальным днем считается каждая суббота. Исключением из правил являются только крупные православные праздники.

По его словам, в родительскую субботу следует поминать людей, которые ушли из жизни неожиданно.

«Это отпевание тех, кто умер без должного совершения обряда, но жил православной жизнью. Вспоминают скончавшихся внезапно - на войне, от несчастного случая или же пропавших без вести», - отметил Первозванский.

Протоиерей также указал на важность молитв о покойных.

«Смерть и жизнь в христианском сознании неразделимы», - заключил священник.

Ранее настоятель храма Михаил Проходцев рассказал, кому помогает святая Матрона Московская. Священник сообщил, что она может услышать молитвы всех, кто к ней обратится.

Православные верующие отмечают 9 марта и 22 июня Вселенские родительские субботы - дни, когда полагается поминать усопших. Протоиерей Максим Первозванский подробно рассказал РИА «Новости» об этих датах и о заблуждениях, связанных с ними.

Праздники Священники Православие Правила Россия
09 марта 2024, 02:48
Нельзя спать и стричься. Россиянам рассказали о традициях на день Тараса Бессонного 9 марта
Freepik
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День христианского святителя Тарасия Константинопольского на Руси получил название Тарас Бессонный из-за существовавших ранее народных поверий. Об этом сообщили «Известия».

Этот церковный праздник отмечается в 2024 году 9 марта. Согласно некоторым представлениям, в этот день лучше заботиться о здоровье, избегать тяжелой работы, не делать крупных покупок, не стоит также стричься и выбрасывать вещи и планировать романтические встречи.

Раньше на Руси считалось, что святой Тарасий защищает от злого лесного духа Кумохи, который насылает на людей лихорадку, проникая в тело спящего человека. Также верили в то, что нечистая сила могла одолеть смотрящего в окно человека и поэтому люди плотно закрывали окна и не спали до заката.

В народе говорили: «Кто уснет под вечер, тот Кумоху встретит».

Православные христиане в этот день также отмечают Мясопустную родительскую субботу. Праздник известен также как день Вселенского поминовения усопших.

Праздники
08 марта 2024, 22:45
Православные отпразднуют Мясопустную родительскую субботу 9 марта
РИА «Новости»
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Православные христиане отмечают Мясопустную родительскую субботу за двое суток до начала масленичной недели. В этом году праздник, известный также как день Вселенского поминовения усопших, выпал на 9 марта.

Этот день часто называют «маленькой Масленицей», так как в древний славянский праздник на столе присутствуют блины. В родительскую субботу разрешено есть мясо, но уже со следующего понедельника верующим придется ограничить потребление продукта.

Посещать кладбище в праздник не обязательно. В церковном уставе на этот счет никаких строгих указаний. Молитва и посещение службы имеют большее значение для упокоения души, чем посещение могилы, считают священнослужители.

В 2024 году Масленица пройдет с 11 по 17 марта. Россиянам рекомендовали не злоупотреблять блинами , так как переедание грозит лишним весом и проблемами с ЖКТ. В день следует ограничиться двумя или тремя блинами.

Праздники Россия Религия
08 марта 2024, 17:39
Шура задержал начало концерта в Новосибирске
РИА «Новости»
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Поклонникам певца Шуры в Новосибирске 8 марта пришлось ждать выступления кумира больше часа. Артист задержал свой концерт в местном баре «Руки вверх», сообщило издание «НГС».

«Шура вышел к зрителям спустя час и 15 минут после заявленного времени. Видимо, из-за того, что люди очень устали ждать, народ не сильно раскачался», - отметили авторы статьи.

Журналисты добавили, что зал был полон гостей. Пришли в основном взрослые поклонники исполнителя. Публика наслаждалась старыми хитами артиста, включая треки «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам» и «Твори добро». Шура также исполнил несколько композиций других певцов.

На днях певица Кристина Орбакайте заставила посетителей своего концерта томиться в ожидании 40 минут. Кроме того, выступление артистки в московском баре омрачила вышедшая из строя техника.

Концерты Музыка Шоу-бизнес

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