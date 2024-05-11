Умер заслуженный архитектор России Юрий Земцов

Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения — обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Проведение незаконной перепланировки в квартире может обернуться для собственника не только многомиллионным иском, но еще и запретом на выезд из России. Цель ограничения - обеспечение исполнения судебных решений, рассказала агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

Она напомнила, что в законе «Об исполнительном производстве» оговорен перечень мер, направленных на стимулирование должников к исполнению решений суда. При этом ограничение на выезд из страны самая неприятная. Ее могут наложить на срок до полугода, а затем и продлить.

«Коварство этой меры в том, что о ее наложении должник может не знать, если не получил на руки постановление пристава», - пояснила адвокат.

В банке данных исполнительных производств нет сведений о запрете на перемещения, поэтому должник может об этом узнать только при прохождении таможенного контроля в аэропорту. При этом ее очень сложно отменить, так как придется или исполнить решение суда, уведомив об этом пристава-исполнителя, или оспорить ее.

Еще один момент касается возмещения убытков, если, например, пришлось отменить отпуск из-за этой меры.

Государство их компенсирует только в двух случаях. Первый касается ошибочного наложения ограничения приставом. Во втором случае речь идет о несвоевременном его снятии, если решение уже исполнено. При этом компенсируется только убытки, не покрытые страховкой или компенсацией туроператора.

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