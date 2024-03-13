Умер вице-президент «Лукойла» Робертус

«За 30 лет работы в „Лукойле“ Робертус завоевал уважение коллег не только в компании, но и отрасли в целом. Его труд отмечен государственными и ведомственными наградами», - указали в некрологе.

В пресс-службе компании также отметили, что свою карьеру топ-менеджер связал исключительно с «Лукойлом», куда он пришел сразу после окончания института на должность экономиста.

Робертус был семикратным чемпионом России, дважды чемпионом мира в команде и четырехкратным чемпионом мира по авиамодельному спорту. На сайте МАИ сообщили, что он спроектировал и испытал более сотни беспилотных аппаратов.