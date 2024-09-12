«Умер в присутствии бригады скорой». Источник назвал причину смерти Сванидзе

ЦИК пожаловался в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России — За правду!» на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с РБК заступился за однопартийцев.

ЦИК пожаловался в комиссию Госдумы по этике на провокации депутатов от КПРФ и «Справедливой России - За правду!» на избирательных участках в Брянской и Челябинской областях. Первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в разговоре с РБК заступился за однопартийцев.

«Наши товарищи действовали в рамках закона, не вмешивались в избирательный процесс. Как депутаты Государственной думы, они требовали соблюдения закона», - сказал он.

Афонин заявил, что Алексей Куринный и Мария Дробот «боролись с правонарушителями». По его мнению, оснований для разбирательства в их отношении нет.

Председатель ЦИК Элла Памфилова при оглашении итогов довыборов в Госдуму по трем одномандатным округам заявила, что голосование проходило в беспрецедентно неблагоприятной обстановке , но очень спокойно. По ее словам, депутаты-коммунисты несколько раз приходили в избирком Брянской области, делали диктофонные и видео-записи, обвиняли членов комиссии в нарушениях и угрожали своими связями.

В Челябинской области психологическое давление на членов комиссии, по ее словам, оказывал депутат от «Справедливой России - За правду!» Валерий Гартунг. Памфилова назвала такое поведение некорректным и сообщила о жалобе в Госдуму.

Выборы прошли с 6 по 8 сентября в 49 регионах России. Проголосовали более 27 миллионов человек.