Умер участник передачи «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

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Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более 7 лет он <…> помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока», - рассказали в «Что? Где? Когда?».

Там выразили благодарность и соболезнования семье и коллегам Черемисинова.

В пресс-службе Росатома РБК подтвердили информацию и тоже выразили соболезнования родным Андрея Черемисинова.