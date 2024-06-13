Умер участник единственной нештатной посадки советского космического аппарата на воду

В Красногорске в последние годы возводится достаточно много домов. У кого-то следовать новым тенденциям рынка получается с трудом, а кто-то сам задает стандарты.

Не бояться обязательств Мы встречаемся с руководителем девелоперской компании «Отрада» Николаем Гоголем во дворе одноименного квартала. Это место в Красногорском городском округе известное. Малоэтажки, перемежающиеся с домами повыше, комфортные дворы, где шумят и играют дети, а взрослые отдыхают.

- Сегодня быть застройщиком - это значит брать на себя дополнительные обязательства, - говорит Николай Гоголь. - Ты это либо принимаешь, либо уходишь с рынка. Времена, когда можно было отгрохать бездумный «человейник», давно прошли. В настоящее время просто наживаться, множа бетонные лабиринты, к счастью, никто не позволит. Хочешь строить - обеспечь благоустройство, вложись в коммуналку, в социалку, поучаствуй в помощи нуждающимся… Поэтому последовательно, год за годом, строятся школы, детсады, реконструируется коммунальная инфраструктура, реализуется ряд проектов социальной направленности, выделяются квартиры для граждан, которых переселяют из ветхого и аварийного фонда, достраиваются дома за нерадивыми коллегами.

Если говорить о программе переселения из ветхого аварийного жилья, то было выделено порядка 18 000 квадратных метров жилой площади, а 396 семей получили новые квартиры. Что касается помощи обманутым дольщикам, то тут сумма, выделенная на завершение замороженных проектов, составила порядка 410 млн рублей.

Учиться, учиться и еще раз… Не забывают и о такой важной вещи как образование. Так, например, в Отрадненском поселении появилось два новых детских садика на 200 мест каждый. В обоих - медблок, залы для занятий музыкой и физкультурой, столовая, многочисленные игровые и учебные комнаты. Сейчас один из них передан на баланс города, а второй - платный, уже принял в свои стены довольных дошкольников. А еще один детский сад, на 180 мест, в городском округе Красногорск вблизи поселка Светлые Горы готовятся ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. 2 этажа площадью более 4,7 тыс. кв.м по проекту архбюро Сергея Савчука.

- Очевидно, что родителям при выборе квартиры важно наличие детского сада: не возить же ребенка непонятно куда… - делится своими соображениями Николай Гоголь. - Детсад должен быть в шаговой доступности: отвел чадо и спокойно поехал на работу. Но эти детсады - они для всех горожан. То же самое касается и школ.

Появилась и новая школа на 1375 учащихся, она должна распахнуть свои двери 1 сентября. Сама школа построена по современному проекту, и будет укомплектована не хуже любой элитной гимназии. Общая площадь здания - 17 632,54 м², а площадь пришкольной территории 25 653,7 м² В ближайшие годы должны быть построены два новых детсада - на 200 и 80 детей, а также школа на 1100 мест в районе Опалиха.

В здоровом теле здоровый дух Благодаря инвестициям девелопера Марьинская амбулатория, работающая на базе Красногорской городской больницы № 1, переехала в новое здание. Еще не так давно врачи вели прием пациентов в старом помещении - 1978 года постройки, которое было рассчитано всего на 75 посещений в смену, чего явно недостаточно для растущего микрорайона: - Поселок Отрадное быстро развивается, людей становится больше. Поэтому приняли решение вложиться в новое помещение амбулатории. Оно уже сейчас может принимать порядка 150 человек в смену, - рассказывают в компании. - Современное помещение занимает 500 метров площади, там есть отдельные зоны для детей и взрослых и отдельные входы. Для малышей - игровая, для их родителей - комфортное пространство ожидания. Прием пациентов ведут терапевт, педиатр, гинеколог, работают процедурные и прививочный кабинеты.

Переехала в новое помещение и Марьинская сельская библиотека. Дети и взрослые переезд оценили, и более 8000 человек ежегодно приходят за книжками, фонд которых составляет порядка 10 000 экземпляров.

Собираются в библиотеке и по другим поводам: там проводятся книжные выставки, заседает клуб читателей, проходят конкурсы, мастер-классы и викторины. Благо новое помещение позволяет организовывать мероприятия без каких-либо проблем.

Скрытое, но важное Особое внимание уделено модернизации и реконструкции коммунальной инфраструктуры: вместе со строительством новых кварталов, застройщик серьезно вложился в инженерные сети.

Одним из проектов, потребовавших как значительного финансирования, так и тщательного подхода в реализации, стала масштабная реконструкция водозаборного узла.

- Прежний узел был возведен в 70-х годах, и конечно, не был рассчитан на текущее количество жителей, - рассказывает коммерческий директор «Отрады» Татьяна Павлова. - То же самое касается и качества воды: ее нужно очищать и подготавливать перед тем, как она попадет в сети. Узел был реконструирован, его пропускная способность увеличилась в шесть раз. Теперь вода из него поступает не только в Отрадное, но и в деревни Марьино и Ангелово.

Благодаря этим вложениям 27 000 человек ежедневно получают чистую питьевую воду.

Также в результате реконструкции значительно улучшено качество воды посредством системы водоподготовки, обезжелезивания, создания новых скважин. Установлено современное оборудование, все системы дублированы и автоматизированы так, что, если выходит из строя одна его часть, включается резерв. Новый водозабор сможет обеспечивать жителей чистой питьевой водой не менее 100 лет.

Еще один водозаборный узел - в районе Опалихи - также находится в процессе модернизации: его мощность увеличится в три раза, и он получит все системы водоочистки и водоподготовки.

Не прошли мимо систем теплогенерации: силами строительной компании была возведена новенькая котельная в поселке Отрадное, после двух очередей строительства мощность которой достигла 58,7 Мвт. Она обслуживает как новые кварталы, возведенные застройщиком, так и старый жилой фонд, а также детсады, школу, санаторий и прочие социальные объекты.

Обновили центральный тепловой пункт, где заменили устаревшее оборудование для управления отоплением, водогрейные котлы и циркуляционные насосы.

Обеспечивается и текущий ремонт объектов теплоснабжения в Отрадном - котельные № 1 и № 2 находятся под постоянным надзором специалистов, которые оперативно устраняют возникающие неполадки.

Планы на будущее Развивать городскую среду, делать ее комфортной для человека - задача, несомненно, большая, сложная и требующая немало времени. И важным ее элементом, конечно же, является создание и развитие общественных пространств, где люди могут отдохнуть от суеты будней. Следуя этим принципам, застройщик принял на себя обязательство по благоустройству набережной реки Синичка. Там появятся спортивные и игровые площадки, дорожки, скамейки и прочие объекты, которые помогут жителям Отрадного наслаждаться прогулками вдоль реки.

- В Красногорске много прекрасных мест, где человек может соприкоснуться с природой, - делится своим мнением Татьяна Павлова. - И если их облагородить - например, тропинки отсыпать, установить урны, лавочки, привести всё в порядок - комфорта заметно прибавится. Однако это не значит, что нужно вторгаться в первозданную природу - ее, наоборот, необходимо оградить от негативного влияния человека: не все готовы уносить тот же мусор с собой, а при наличии урн бутылки и этикетки с большей вероятностью отправятся не в кусты, а на свалку. Ну и, конечно, нужно решить вопросы безопасности: полузаброшенные, бесконтрольные территории - это место притяжения для сомнительных людей, это пьянство и асоциальное поведение. Так быть не должно… Сегодня запланировано обустройство общедоступной набережной с имитацией пляжа с насыпным песком, променадом, игровыми и спортивными площадками и велодорожками.

Другая часть территории - это участок природного ландшафта, на котором произведут зачистку подлеска природного парка, а на прилегающей к парку территории обустроят зону рекреации: детскую и спортивную площадки.

- Мы и дальше будем развивать Красногорск и Отрадное, - резюмирует Николай Гоголь. - Да, звучит определенная критика, но много и конструктивных пожеланий. Учесть все мнения сложно, но крайне важно искать компромисс. Городской округ будет расти, будут появляться новые ЖК - это неизбежно. Однако важно, чтобы этот рост был продуманным и шел на пользу людям.