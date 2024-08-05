Умер трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Иванов

Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали — добрый и порядочный человек. Так охарактеризовал его в интервью 360.ru сосед Александр Турица, живущий в Подмосковье.

«Отзывчивые, добрые, ни когда не пройдут мимо. Хорошая семья», - сказал он про Дмитрия и его братьев.

Он подчеркнул, что ничего плохого о молодом человеке сказать не может. Все соседи очень переживают за спортсмена и желают ему поскорее поправиться.

«Ребята - гордость нашего дома. Все мы переживаем за этот случай», - подчеркнул он.

Другой сосед Алексей Князев рассказал, что был в очень хороших отношениях с Двали.

«Вместе отмечали 18-летие [Дмитрия], первые победы. На соревнования некоторые ездил, болел за него», - вспоминал он.

Боксера Князев назвал человеком души. По его словам, тот никогда не отказывал в просьбах. Мужчина надеется, что после происшествия Дмитрий не оставит карьеру.

«Не мог пройти мимо. Несмотря ни на что подошел, заступился. Я надеюсь, верю, что он поправится <...> Только начал свои подъемы… Жалко», - добавил он.

Двали может лишиться глаза из‑за того, что заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. На полуостров 23-летний боксер приехал, чтобы показать мастер-класс юным спортсменам. После пробежки по набережной он увидел, как несколько мужчин избивали мальчика.

На чемпиона набросились не менее восьми человек. Нападением заинтересовались следователи. Задержание напавших на чемпиона попало на видео. Уголовное дело из хулиганства переквалифицировали в покушение на убийство.