05 августа 2024, 19:57

Умер трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Иванов

РИА «Новости»
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Трехкратный олимпийский чемпион по академической гребле Вячеслав Иванов скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщили в Telegram-канале Федерации гребного спорта России

«Вячеслав Николаевич был не только выдающимся спортсменом, но и настоящим патриотом, человеком исключительной силы духа и воли к победе», - отметили в ФГСР.

Спортивная карьера Вячеслава Николаевича была полна триумфов, и он с радостью делился опытом с молодыми спортсменами. Иванов удостоился не только чемпионских побед, но и был награжден орденом Трудового Красного Знамени, тремя орденами «Знак Почета» и орденом Почета.

Российский телеведущий, журналист, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале назвал Иванова самым большим кумиром всех времен и народов.

«Человек-легенда <…> Уникум, абсолютно величайший гребец!!!» - написал он.

Иванов был трехкратным олимпийским чемпионом по академической гребле в одиночке, чемпионом мира и многократным чемпионом Европы.

Спортсмены Европа Россия
05 августа 2024, 20:24
Три российских автозавода вернулись к работе
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В России 5 августа закончился корпоративный отпуск у сотрудников трех производственных автомобильных предприятий. Об этом сообщили представители агентства «Автостат».

По его данным, в понедельник к работе приступили Ульяновский автозавод, «Автозавод Санкт-Петербург», выпускающий Xcite X-Cross 7, и «Москвич».

Во время корпоративных отпусков специалисты на предприятиях занимаются обслуживанием и модернизацией оборудования, проводят мероприятия, связанные с улучшением условий труда, а также благоустраивают территории.

Корпоративный отпуск продолжается на АвтоВАЗе, там возобновят работу 18 августа.

Ранее в Московской области подвели итоги первого полугодия по производству автотранспорта, полуприцепов и прицепов. С января по июнь 2024-го рост составил почти 24% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Отпуск Работа Машины Заводы
05 августа 2024, 18:55
«Гордость нашего дома». Соседи — об избитом в Феодосии чемпионе по боксу Дмитрии Двали
РИА «Новости»
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Чемпион Европы и России по боксу Дмитрий Двали — добрый и порядочный человек. Так охарактеризовал его в интервью 360.ru сосед Александр Турица, живущий в Подмосковье.

«Отзывчивые, добрые, ни когда не пройдут мимо. Хорошая семья», - сказал он про Дмитрия и его братьев.

Он подчеркнул, что ничего плохого о молодом человеке сказать не может. Все соседи очень переживают за спортсмена и желают ему поскорее поправиться.

«Ребята - гордость нашего дома. Все мы переживаем за этот случай», - подчеркнул он.

Другой сосед Алексей Князев рассказал, что был в очень хороших отношениях с Двали.

«Вместе отмечали 18-летие [Дмитрия], первые победы. На соревнования некоторые ездил, болел за него», - вспоминал он.

Боксера Князев назвал человеком души. По его словам, тот никогда не отказывал в просьбах. Мужчина надеется, что после происшествия Дмитрий не оставит карьеру.

«Не мог пройти мимо. Несмотря ни на что подошел, заступился. Я надеюсь, верю, что он поправится <...> Только начал свои подъемы… Жалко», - добавил он.

Двали может лишиться глаза из‑за того, что заступился за мальчика, которого избивала толпа мужчин в Феодосии. На полуостров 23-летний боксер приехал, чтобы показать мастер-класс юным спортсменам. После пробежки по набережной он увидел, как несколько мужчин избивали мальчика.

На чемпиона набросились не менее восьми человек. Нападением заинтересовались следователи. Задержание напавших на чемпиона попало на видео. Уголовное дело из хулиганства переквалифицировали в покушение на убийство.

Спортсмены Бокс
05 августа 2024, 15:47
Путин призвал россиян напряженно работать
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Россия добилась хороших результатов, но расслабляться пока рано. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко и председателем Госдумы Вячеславом Володиным, его процитировало РИА «Новости».

Путин отметил, что страна достойно выполнила поставленные перед ней задачи и добавил, что следует продолжать упорно работать.

«В целом мы решаем их достойно, с хорошим результатом, но расслабляться ни в коем случае нельзя, нужно будет работать напряженно», - указал глава государства.

Во время встречи российский лидер также назвал обеспечение безопасности важнейшим из приоритетов страны, сообщил RT. По словам Путина, государство для выполнения этой задачи поставит военным современные виды техники и поддержит развитие и функционирование ВС России.

Ранее Путин отметил значительный вклад группы «Альфа» в обеспечение национальных интересов и борьбу с международной преступностью.

Россия Работа Владимир Путин
05 августа 2024, 15:40
Тактика котика. Россиянам рассказали, как защититься от агрессивного таксиста
РИА «Новости»
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Вопиющий случай произошел в Москве: таксист попросил пассажирку показать грудь для «оплаты» поездки. Мужчина неоднократно приставал к женщинам и снимал домогательства на видео. Инструктор курсов самообороны Максим Шрамков рассказал в интервью 360.ru, как обезопасить себя от агрессивных водителей. В первую очередь эксперт посоветовал пользоваться проверенными сервисами такси.

Тактика котика В первую очередь нужно выбраться из машины. Есть один нюанс: современные авто оборудованы центральным замком.

Машина в любом случае должна остановиться. Как отметил инструктор, в авто водитель находится в уязвимой позиции, потому что сидит спиной к пассажиру. Если машина двигается, то ему нужно концентрироваться на управлении. Поэтому садиться в такси можно только на заднее сиденье.

Ранее стали известны подробности о пристававшем к пассажиркам в Москве таксисте. Мужчина жил в Дагестане - в городе Избербаше, но переехал в Москву. Он водит машину с 2008 года, на его счету несколько штрафов , также молодого человека разыскивают судебные приставы.

«Сейчас услуга такси открытая, то есть таксисты на виду, у них есть рейтинг, если это крупная компания. Можно человеку сказать: „Если вы продолжите, у нас возникнет конфликтная ситуация, о вашем поведении я сообщу в компанию, которая вам предоставляет рабочее место“. То есть без откровенной провокации, но четко расставить свои границы», - посоветовал Шрамков.

Можно вести аудио или видеосъемку, но лучше скрыто - не тыкать в лицо буянящему человеку камерой. Подобные действия могут спровоцировать агрессию, но проблема в том, что, если конфликт уже начался, он может развиваться дальше, и лучше все зафиксировать.

Уязвимость Если водитель начинает приставать, но при этом ведет машину, нужно обороняться. Пока тот за рулем, сделать это довольно легко, весь сначала ему нужно остановиться.

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