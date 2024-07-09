09 июля 2024, 13:12

Умер телеведущий Владимир Семенов

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Журналист и телеведущий Владимир Семенов умер на 75-м году жизни. Об этом сообщил ГТРК «Вятка».

«Коллектив телерадиокомпании выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Георгиевича», - написала пресс-служба организации.

Причина смерти журналиста, а также дата и место похорон не уточняются.

Владимир Семенов проработал на телевидении более 20 лет. Он вел дискуссионный клуб «В поисках истины», еженедельную программу «Неделя», репортажи на экономические и политические темы. Кроме того, журналист написал сценарии к документальным фильмам «Денис Плетнев. Второе рождение» и «Война под флагом мира». Он также был автором и ведущим цикла программ «Вопрос губернатору».

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09 июля 2024, 13:29
«Пешеходы не защищены». Безнаказанность самокатчиков назвали большой проблемой
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Число аварий с электросамокатами растет едва не в геометрической прогрессии. Страдают как сами водители, так и пешеходы. Один из последних резонансных случаев произошел в Москве: девушка на самокате сбила прохожую и скрылась с места происшествия. Как сообщил Teltgram-канал Shot, пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, многочисленные ушибы и нуждается в дорогостоящей операции, а виновница ДТП не спешит оплатить лечение. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью 360.ru рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, но пока безрезультатно.

Число аварий с электросамокатами растет едва не в геометрической прогрессии. Страдают как сами водители, так и пешеходы. Один из последних резонансных случаев произошел в Москве: девушка на самокате сбила прохожую и скрылась с места происшествия. Как сообщил Teltgram-канал Shot , пострадавшая получила перелом большеберцовой кости, многочисленные ушибы и нуждается в дорогостоящей операции, а виновница ДТП не спешит оплатить лечение. Председатель межрегионального общественного движения за права пешеходов «Союз пешеходов» Владимир Соколов в интервью 360.ru рассказал, что заставить самокатчиков нести ответственность пытаются уже много лет, но пока безрезультатно.

В чем проблема? Основной нюанс в том, что электросамокаты в правилах дорожного движения сейчас называют транспортным средством. Но по сути они являются механическими транспортными средствами, как и мопеды. Соколов пояснил, что главный признак такой категории - наличие электродвигателя.

«Ответственность, конечно, у электросамокатчиков остается. Она предусмотрена и Уголовным кодексом, и Гражданским кодексом <…> виновник должен возместить затраты на лечение. В то же время у нас есть еще моральный вред, и он иногда гораздо даже выше… <…> Но на практике получается, что пострадавший должен бороться сам за себя. Поправки, которые были внесены (в ПДД - прим. ред.), они как бы делают виновника менее виновным», - рассказал Соколов.

Пешеходы не защищены Если бы электросамокаты трактовались как источник повышенной опасности, то и ответственность при авариях была бы выше. В любом случае, подчеркнул эксперт, виновник должен возместить расходы на лечение пострадавшего, но пока никто не предлагает сделать это автоматически. Проблему зачастую можно решить только с помощью юриста, а их услуги стоят дорого.

Соколов предложил распространить на электросамокаты хотя бы ОСАГО, но для этого их надо признать источником повышенной опасности, то есть механическими транспортными средствами. А при таких условиях спрос на этот двухколесный транспорт понизится, что не очень выгодно тем, кто продает или сдает в аренду электросамокаты.

Смертельное ускорение Иногда за рулем электросамоката оказываются неопытные пользователи, что тоже крайне опасно.

«Главная то проблема в том, что разрешили ездить со скоростью 25 километров в час по тротуарам. На самом деле во всем мире это несовместимые скорости с безопасностью <…> Еще три года назад мы просили сделать тесты на столкновение пешехода и водителя электросамоката. Выясняется, что при 20 километрах в час это уже смертельное ускорение», - отметил собеседник 360.ru.

Причем чаще всего страдают и гибнут даже не пешеходы, а сами самокатчики.

Ранее автобус с пассажирами попал в аварию на улице Корнейчука в Москве из-за вылетевшего на проезжую часть электросамокатчика. В результате происшествия серьезные травмы получили две пассажирки. Водитель двухколесного транспорта с места происшествия скрылся.

Уголовное дело ДТП ПДД Правила Интервью Водители ОСАГО Электросамокаты Гражданский кодекс Москва
09 июля 2024, 08:53
Украинских олигархов лишили наиболее крупных активов в Крыму
РИА «Новости»
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Наиболее крупные крымские активы, принадлежавшие украинским олигархам, уже находятся в собственности республики. Об этом РИА «Новости» сообщил глава регионального парламента Владимир Константинов.

Он добавил, что власти Крыма продолжают работать с обращениями населения. В республике задействовали антитеррористическую комиссию.

«Когда ею будет принято квалифицированное решение по новым объектам, мы сможем его озвучить», - подчеркнул Константинов.

От продажи национализированных активов украинских олигархов в бюджет республики уже поступило более 2,1 миллиарда рублей.

В июне крымские активы победительницы «Евровидения» от Украины Сусаны Джамаладиновой (известной как певица Джамала) передали в собственность государству.

Бюджет России Крым
09 июля 2024, 08:50
Госдума рассмотрит законопроект о выдворении мигрантов за хулиганство
РИА «Новости»
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Депутаты Госдумы одобрят проект закона, расширяющий перечень правонарушений, за которые мигрантов будут выдворять из России. Об этом заявил председатель ГД Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что инициативу подготовило МВД. Согласно законопроекту, иностранцев-нарушителей будут депортировать из страны дополнительно по 20 статьям КоАП.

В их число входят неповиновение полиции, представление ложных сведений при миграционном учете, мелкое хулиганство, пропаганда экстремистских организаций, распространение контента с публичными призывами к осуществлению террористической деятельности и другие преступления.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. По мнению авторов инициативы, она сократит объем «черной» экономики. Парламентарии отметили в пояснительной записке, что нелегальная миграция позволяет развиваться незаконному бизнесу, в том числе связанному с организованной и транснациональной преступностью.

Мигранты Законы МВД РФ Госдума РФ
09 июля 2024, 04:24
Муфтий Дагестана упразднил отдел, не нашедший оснований для запрета на никаб
РИА «Новости»
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Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале, отдел не отвечает «вызовам времени».

Муфтий провел в понедельник собрание с сотрудниками отдела фетв и примирения, на котором озвучил свое решение.

«Было решено упразднить отдел фетв в связи с тем, что отдел не отвечает своевременно на вызовы времени», - сказано в заявлении.

Муфтий анонсировал другие изменения в структуре муфтията и заявил, что их примут в ближайшие дни.

Муфтият Дагестана 3 июля ввел временный запрет на ношение никаба до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения.

Муфтий Республики Дагестан Ахмад Абдуллаев упразднил отдел фетв, ранее не нашедший оснований для введения запрета на ношение никаба. Как сообщил муфтият в Telegram-канале , отдел не отвечает «вызовам времени».

Дагестан Россия Религия

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