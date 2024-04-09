09 апреля 2024, 20:52

Умер советский космонавт Владимир Аксенов

РИА «Новости»
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Космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Аксенов умер в возрасте 89 лет. Об этом сообщили в Telegram-канале Роскосмоса.

«На 90-м году жизни ушел от нас целеустремленный, требовательный, исполнительный и справедливый человек, всегда готовый прийти на помощь людям», - указали в госкорпорации.

Глава Роскосмоса Юрий Борисов отметил, что Владимир Анохин заслужил авторитет и глубокое уважение среди коллег благодаря своему опыту и знаниям.

Аксенов совершил свой первый полет в космос на корабле «Союз-22» с 15 по 23 сентября 1976 года. Первый испытательный полет на новом космическом корабле «Союз Т-2» - в июне 1980 года.

Владимир Аксенов также участвовал в разработке и испытаниях космических кораблей «Восток», «Восход», «Союз» и станции «Салют». В 1988 году он покинул отряд космонавтов в связи с выходом на пенсию. Аксенов - дважды Герой Советского Союза.

Космонавты Роскосмос Космос
09 апреля 2024, 19:57
Россия предоставила убежище немецкой журналистке
РИА «Новости»
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Журналистке из Германии Дагмар Хенн выдали свидетельство о предоставлении временного убежища в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале.

«Хенн Дагмар Ингеборг приехала в Россию в мае 2022 года по приглашению телеканала RT для работы в службе новостей вещания на немецком языке», - отметила она.

Немка обратилась в полицию Москвы в феврале, чтобы получить миграционный документ. По данным МВД, журналистка поддерживает политический курс России и не намерена возвращаться на родину.

В 2023 году ВНЖ в России получила мать Хенн. Пожилой женщине пришлось переехать после того, как к ней без объяснения причин нагрянула немецкая полиция.

Ранее многодетная семья из Германии получила убежище в России. Супруги опасались, что ювенальная полиция страны отберет их детей.

Германия Полиция
09 апреля 2024, 18:02
Wildberries обязали устранить нарушения в работе с продавцами
РИА «Новости»
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Wildberries изучит предупреждение Федеральной антимонопольной службы России. В компании отметили, что внимательно относятся к замечаниям регулятора, сообщило РИА «Новости».

«Мы и раньше прислушивались к рекомендациям ФАС России в режиме добровольного саморегулирования и выполняли их. <…> Мы строим свою работу на исполнении требовании службы как добросовестный участник рынка», - отметили в Wildberries.

ФАС выдала предупреждение компании на основании данных о том, что маркетплейс навязывает невыгодные условия договора для продавцов.

В Wildberries напомнили, что с января она получила статус содоминанта рынка. Руководство начало перестраивать комплаенс-практики, чтобы внутренние процессы соответствовали новому статусу.

Ранее ФАС признала маркетплейс Wildberries одним из лидирующим интернет-магазином. По данным ведомства, Wildberries и Ozon вместе занимают около 80% рынка.

ФАС России Россия Бизнес Маркетплейсы
09 апреля 2024, 13:41
Кириенко прибыл на Запорожскую АЭС
Telegram
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Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко прибыл с рабочим визитом на Запорожскую АЭС. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Кириенко провел совещание, на котором участники обсудили текущее состояние атомного объекта и обеспечения его ядерной безопасности, а также недавние атаки беспилотников ВСУ.

Директор ЗАЭС Юрий Черничук рассказал Кириенко о предпринимаемых мерах для обеспечения безопасной эксплуатации станции, проводимых текущих работах и планах развития Запорожской АЭС.

Глава Энергодара Эдуард Сеновоз доложил о нынешней ситуации в городе, проектах развития и ходе ремонтов социальных объектов города и его инфраструктуры.

Россия Запорожская АЭС
09 апреля 2024, 13:34
Дамбы начали наращивать в Курганской области из-за подъема воды в Тоболе
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Вода в реке Тобол около Кургана за минувшие сутки поднялась на 38 сантиметров, увеличившись до показателя в 343 сантиметра. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

Он добавил, что уровень дамбы вокруг города начали наращивать сразу на пяти участках. Такую же работу ведут еще в пяти муниципалитетах.

«Вода начинает расти. Уровень воды в реке Тобол у города Кургана на 14:00 (12:00 по московскому времени) 9 апреля составляет 343 сантиметра. Изменение за сутки - 38 сантиметра», - написал Шумков.

Накануне он распространил режим чрезвычайной ситуации на всю область, призвав жителей нескольких населенных пунктов не дожидаться прихода большой воды и эвакуироваться заранее.

Глава Курганской области объявил, что паводок представляет серьезную угрозу для жителей Звериноголовского округа. По его прогнозу, дальше вода пойдет в другие муниципалитеты и затопит правую и центральную часть региональной столицы.

Областной главк МЧС объявил, что подтопление грозит 62 населенным пунктам, где расположены 4300 домов. Предварительная эвакуация в Курганской области началась в минувший понедельник, 8 апреля, когда затоплены оказались 21 дом, 94 приусадебных участка, один мост и семь автодорог.

Администрация Кургана объявила о переводе всех школ города на дистанционное обучение со вторника, 9 апреля. В пресс-службе объяснили, что это связано с угрозой подтопления и открытии в помещениях учебных заведений пунктов временного размещения.

Наводнения Курганская область

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