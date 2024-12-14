Умер самый возрастной альпинист России Валентин Божуков

В сообщении федерации нет информации о причине смерти самого возрастного альпиниста России. Прощание с Валентином Божуковым пройдет в Москве 15 декабря.

В 1993 году Божуков в возрасте 60 лет установил мировой рекорд, поднявшись за один сезон на три горы высотой 7000 метров и более со спуском на параплане. Он стоял у истоков парапланеризма в стране.

За свою альпинистскую карьеру Божуков покорил все семитысячные вершины России. Альпинист был внештатным корреспондентом ТАСС.

Чемпионка России по ледолазанию Алена Власова умерла в возрасте 35 лет. В начале лета спортсменку укусил клещ, что привело к менингеальному энцефалиту. Власова скончалась спустя три месяца , в течение которых она находилась на ИВЛ.