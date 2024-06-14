Умер режиссер Игорь Меркулов, сыгравший в фильме «Следствие ведут знатоки»

Меркулов долгое время сотрудничал с театром, он ставил спектакли как приглашенный режиссер. В некрологе причины его смерти не указали.

Меркулов с детства снимался в фильмах, а в 1978 году сыграл в картине «Следствие ведут знатоки». В поздние годы начал заниматься режиссурой. В Железногорском театре оперетты Меркулов поставил спектакли «Алые паруса» и «Униженные и оскорбленные».

В этот же день в возрасте 76 лет умер музыкант Валерий Бондарев. Причины смерти артиста не указали.