24 февраля 2024, 11:59

Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев — СМИ

РИА «Новости»
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В Москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

По его данным, Лебедев несколько дней перед смертью лежал в больнице. Причина смерти не называется.

Вячеслав Лебедев с 1970 года был народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы, с 1977-го - председателем Железнодорожного районного народного суда, в 1984 году стал заместителем председателя, а с 1986-го - председателем Московского городского суда. С 1989 года занял должность председателя Верховного Суда РСФСР, а председатель Верховного суда Российской Федерации стал с 1991 года.

Лебедев - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Суд Москва
24 февраля 2024, 12:53
«Трудно словами описать». Депутат оценил вклад покойного главы Верховного суда Лебедева
Пресс-служба Кремля
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Председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев внес большой вклад в развитие российского законодательства. Об этом «360» рассказал депутат, первый зампред комитета Государственной думы по государственному строительству и законодательству Юрий Синельщиков.

«Вклад такой, что трудно словами описать. <…> Он начинал в Москве. Я чуть-чуть помню его. Я же в Москве тоже работал в прокуратуре. Немножечко помню его тут начинания. Но на должности председателя Верховного суда, конечно, все преобразования, все нововведения, все революции <…> через него идут и благодаря ему», - отметил парламентарий.

Он напомнил, что Госдума принимает большое количество законопроектов по инициативе Верховного суда.

«Должен сказать, что из всех инициаторов законопроекты Верховного суда самые качественные. Они превосходят всех других. Это совершенно точно. Не будут называть уже других, чтобы не обижались они, но они совершенно точно превосходят всех», - добавил Синельщиков.

Он также выразил слова сочувствия по поводу смерти Лебедева.

«Очень жаль. Очень жаль, что так случилось», - сказал депутат.

Председатель Верховного суда скончался 24 февраля в Москве. Лебедеву было 80 лет. Несколько дней перед смертью он лежал в больнице.

Суд Депутаты Москва
24 февраля 2024, 06:02
Тигра с больными лапами из Приморья отправили в хоспис в Ленинградской области
Freepik
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Амурского тигра из Приморского края, которого нельзя выпускать в тайгу из-за проблем с лапами после огнестрельного ранения, отправили в хоспис «Дом тигра» в Ленинградской области. Об этом заявил генеральный директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев в беседе с РИА «Новости».

«До хосписа живым доехал. Идет адаптация», - заявил собеседник агентства.

По его словам, зверь перенес длительную дорогу. Он летел на самолете, а потом ехал на машине. Сейчас состояние тигра стабильное.

В Центре реабилитации тигров и других редких животных заявили, что в организме зверя шел воспалительный процесс, потому что пуля вошла в левую лопатку и вышла через лапу. Ветеринары смогли стабилизировать состояние животного и отправили его в хоспис.

Тигра нашли еще в декабре прошлого года недалеко от села Дмитриевка. Его пытались отогнать от населенного пункта, потому что хищник нападал на собак.

Ленинградская область Приморье Дороги Самолеты Животные
23 февраля 2024, 19:53
Как у бойцов СВО. Матвиенко вручила Путину необычный подарок на 23 Февраля
Global Look Press
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко подарила президенту Владимиру Путину перчатки на День защитника Отечества. Об этом сообщил журналист телеканала «Россия» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

«Валентина Матвиенко на 23 Февраля подарила Владимиру Путину перчатки. Как и обещала очень морозным январским днем», - рассказал журналист.

Партии таких же перчаток, а также носков и других теплых вещей регулярно отправляют в зону специальной военной операции. Их изготавливают женщины Совета Федерации. Путину достались две пары шерстяных перчаток, которые связали вручную, и одна - изготовленная на фабрике.

Ранее Путин поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он назвал праздник одним из самых почитаемых в стране. Военные в России окружены подлинной народной любовью, а преданность Отчизне считается важнейшей ценностью , подчеркнул президент.

По традиции 23 Февраля Путин прибыл в Александровский сад. Глава государства возложил венок из красных роз к Могиле Неизвестного Солдата.

Праздники Военные Россия Валентина Матвиенко Владимир Путин 23 февраля
23 февраля 2024, 19:12
Умерла актриса из «Свадьбы в Малиновке» Алфимова
Global Look Press
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Советская актриса Людмила Алфимова, сыгравшая в фильме «Свадьба в Малиновке», умерла на 82-м году жизни. Об этом сообщил сайт Кино-театр.ру.

Артистке был 81 год. Причину смерти актрисы не уточнили.

Людмила Алфимова родилась в 1935 году в Харькове. Женщина окончила Харьковский театральный институт. В кино Алфимова начала сниматься в 1958 году.

На счету артистки свыше 170 ролей. Она известна по ролям в таких фильмах, как «За двумя зайцами», «Благие намерения», «Свадьба в Малиновке» и других.

Ранее стало известно о смерти звезды турецкого кино и эстрады Севды Фердаг (настоящее имя - Лютфие Думрул). Она ушла из жизни в возрасте 81 года после продолжительной болезни. Одним из главных проектов артистки стал сериал «Королек - птичка певчая».

На прошлой неделе в возрасте 68 лет умерла известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе. Причины ее смерти не уточнили.

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