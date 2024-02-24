Умер председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев — СМИ
В Москве в возрасте 80 лет скончался председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».
По его данным, Лебедев несколько дней перед смертью лежал в больнице. Причина смерти не называется.
Вячеслав Лебедев с 1970 года был народным судьей Ленинградского районного народного суда Москвы, с 1977-го - председателем Железнодорожного районного народного суда, в 1984 году стал заместителем председателя, а с 1986-го - председателем Московского городского суда. С 1989 года занял должность председателя Верховного Суда РСФСР, а председатель Верховного суда Российской Федерации стал с 1991 года.
Лебедев - полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».