Умер посол Гондураса Сальгадо в России

Читайте нас в:

По данным издания, посол скончался в своем жилище в районе Замоскворечье в Москве. О причинах и обстоятельствах смерти политика - пока ничего неизвестно.

Глава МИД Гондураса Энрике Рейна на своей странице в соцсети X подтвердил сведения о кончине Сальгадо.

«От имени правительства президента Сиомары Кастро мы глубоко сожалеем о смерти в Москве нашего коллеги Хуана Рамона Эльвира, посла Гондураса в России», - написал он в некрологе.

Другие подробности уточняются.