Умер полковник ГРУ в отставке Юрий Старов

Московский разработчик инновационных технологий агропроизводства закупил оборудование и увеличил площадь выращивания в 17 раз. Он смог сделать это благодаря гранту от города на 50 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальном сайте столичного мэра.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома рассказала, что в этом году в городе впервые начали выдать гранты для создания и развития московских ферм. Эта мера поддержки начала пользоваться успехом: помощь оказали сити-фермерам на 285 миллионов рублей.

«Благодаря этому ассортимент экологически чистых продуктов, выращенных в столице, расширяется, а горожане в любое время года могут приобрести свежую зелень и овощи», - добавила Кострома.

В начале 2023 года площадь ферм составляла 84 квадратных метра. На данный момент она достигла приблизительно 1,5 тысячи «квадратов». Ранее фермеры каждый год передавали 1,7 тонны зелени. Теперь в планах увеличить объем до 28 тонн.

Московская компания также планирует создать лабораторию по микроразмножению овощей и зеленых культур. Сегодня самый крупный потребитель ее продукции - предприятие, занимающееся переработкой и производством готовых блюд.

Ранее Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC.