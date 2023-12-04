04 декабря 2023, 16:56

Умер полковник ГРУ в отставке Юрий Старов

Википедия
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В Москве на 84-м году жизни скончался легендарный полковник ГРУ Юрий Старов. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, тело обнаружили накануне вечером в его квартире на улице Твардовского. Следов насилия не нашли.

Юрий Старов 30 лет прослужил в спецназе ГРУ, а в 1986–1988 годах командовал 15-й отдельной бригадой спецназначения в Афганистане. В 1987-м году они уничтожили 332 вооруженного каравана, захватили 290 единиц тяжелого оружия, 80 зениток, 30 неуправляемых реактивных снарядов, 15 тысяч противотанковых и противопехотных мин, а также восемь миллионов боеприпасов к стрелковому оружию.

Его отметили многочисленными наградами, в том числе двумя орденами Красного Знамени и орденом Красной Звезды.

Москва 2023
06 декабря 2023, 15:54
Московская сити-ферма увеличила площадь для выращивания зелени благодаря гранту
Сайт мэра и правительства Москвы
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Московский разработчик инновационных технологий агропроизводства закупил оборудование и увеличил площадь выращивания в 17 раз. Он смог сделать это благодаря гранту от города на 50 миллионов рублей. Об этом сообщили на официальном сайте столичного мэра.

Глава столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Кристина Кострома рассказала, что в этом году в городе впервые начали выдать гранты для создания и развития московских ферм. Эта мера поддержки начала пользоваться успехом: помощь оказали сити-фермерам на 285 миллионов рублей.

«Благодаря этому ассортимент экологически чистых продуктов, выращенных в столице, расширяется, а горожане в любое время года могут приобрести свежую зелень и овощи», - добавила Кострома.

В начале 2023 года площадь ферм составляла 84 квадратных метра. На данный момент она достигла приблизительно 1,5 тысячи «квадратов». Ранее фермеры каждый год передавали 1,7 тонны зелени. Теперь в планах увеличить объем до 28 тонн.

Московская компания также планирует создать лабораторию по микроразмножению овощей и зеленых культур. Сегодня самый крупный потребитель ее продукции - предприятие, занимающееся переработкой и производством готовых блюд.

Ранее Москва вошла в рейтинг самых «зеленых» городов среди стран БРИКC.

Москва 2023
06 декабря 2023, 15:27
Обеспечивающие Москву водохранилища перевели на зимний режим
Freepik
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Водохранилища, обеспечивающие водой Москву, перевели на зимний режим работы. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков рассказал, что в связи с образованием устойчивого снега 15 водохранилищ Москворецко-Вазузской и Волжской водных систем, обеспечивающие столицу водой, перевели на зимний режим.

Сотрудники проведут плановую сработку, чтобы создать дополнительные свободные емкости. Эта мера нужна для успешного прохождения паводка и половодья предстоящей весной.

Такая подготовка позволит принять все талые воды с водосборных территорий и исключить подтопления внепойменных участков.

Сейчас стабильная работа гидротехнических сооружений гарантирует надежное водоснабжение столицы, которая ежедневно потребляет 2,8 миллиона кубометров воды. Ее качество тщательно контролируется на всех этапах пути к потребителю.

В зимний период работники гидроузлов постоянно проводят снегомерные съемки - это дает возможность рассчитать масштаб будущего половодья и при необходимости отрегулировать работу гидротехнических сооружений.

Ранее горслужбы Москвы обработали противогололедным средством дороги и тротуары.

Москва 2023
06 декабря 2023, 14:56
TikTok оштрафовали за ролики о зацеперах
Unsplash
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Таганский суд Москвы оштрафовал китайскую социальную сеть TikTok на 800 тысяч рублей за отказ удалять запрещенные видеоролики о зацеперах. Об этом сообщило РИА «Новости».

TikTok Pte.Ltd признали виновной по статье 13.50 КоАП России «Неисполнение обязанностей владельцем социальной сети». Компании назначили наказание в виде административного штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Роскомнадзор составил протокол за неудаление роликов о зацеперах - любителей хвататься за вагоны идущих поездов ради острых ощущений. Нередко такие опасные приключения заканчиваются смертью или тяжелыми травмами.

В мае 2023 года врачи Московского областного центра охраны материнства и детства спасали 15-летнего подростка, который упал с электрички во время зацепинга.

Ранее ноябрь объявили месяцем профилактических акций для детской безопасности на железной дороге.

Штрафы Соцсети Москва 2023
06 декабря 2023, 14:39
Список IT-специалистов на отсрочку от армии расширят, но введут экзамен
РИА «Новости»
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В правительстве начали обсуждать введение квалификационного экзамена для IT-специалистов и расширение списка категорий тех, кто претендует на отсрочку от призыва в армию. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко объявил об этом на пленарном заседании Госдумы, сообщил «Интерфакс».

Для получения отсрочки IT-специалисты должны соответствовать некоторым требованиям , в том числе иметь профильное высшее образование. Чернышенко сказал, что правила могут изменить.

«Минцифры сейчас прорабатывает этот вопрос для того, чтобы расширить категорию граждан, на которые эти меры будут распространяться», - сказал он.

Среди прочего, айтишников предложат отправлять на квалификационный экзамен. Дмитрий Чернышенко заявил депутатам, что министерство обсудило такую возможность с отраслью. Его вынесут на рассмотрение Совета при президенте России по профессиональным квалификациям.

Право на отсрочку предложили дать айтишникам со средним профессиональным образованием, сообщили «Известия». Глава Минцифры Максут Шадаев призывал также включить в списки на бронь учителей информатики. Они, по его словам, не только обучали детей, но и администрировали инфраструктуру школ.

Работа Армия Частичная мобилизация в РФ

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