21 сентября 2024, 12:48

Умер пермский политик и экономист Евгений Сапиро

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Экс-министр региональной и национальной политики России Евгений Сапиро умер в Перми. Об этом сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин в своем Telegram-канале.

Известный политик и экономист, доктор наук ушел из жизни минувшей ночью на 91-м году жизни.

«С его именем тесно связана современная политическая и экономическая история Прикамья, он внес огромный вклад в развитие региона», - написал Махонин.

Он выразил искренние соболезнования родным и близким покойного, а также тем, кто продолжает и развивает его дело. При участии Сапиро появились такие проекты, как «Пермское землячество» и «Строгановская премия».

Политик родился в 1934 году в Мариуполе. Он был первым председателем заксобрания Пермской области и представлял регион в Совете Федерации. Сапиро стал первым в истории постсоветской России федеральным министром из Прикамья. С 2015 года он занимался только публицистической и научной деятельностью.

Несколько дней назад умер новоизбранный глава села Эльбан в Амурском районе Хабаровского края Алексей Кысса. Он скончался до вступления в должность.

Пермский край Пермь
21 сентября 2024, 11:50
Главой Духовного управления мусульман России снова стал Гайнутдин
РИА «Новости»
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Председателем Духовного управления мусульман России на пятилетний срок избрали муфтия Равиля Гайнутдина. Трансляцию съезда в Соборной мечети Москвы провела пресс-служба религиозной организации.

За Гайнутдина единогласно проголосовали все 129 делегатов, представляющих 62 российских субъекта. Муфтий занимает пост руководителя Духовного управления мусульман с 1994 года, отметили в пресс-службе организации.

Председатели Совета старейшин и Совета улемов Дамир Гизатуллин и Шамиль Аляутдинов вручили Гайнутдину символы религиозной власти: именную тугру, посох главного муфтия и Священный Коран. Главный муфтий выразил благодарность духовенству за поддержку и пообещал продолжать укреплять гражданское, межрелигиозное и межнациональное согласие на пути защиты мусульман и ислама.

«Поклонение богу через служение людям. Я смиренно молю господа миров помочь, поддержать своей всеохватной милостью амин, амин, амин!» - отметил Гайнутдин.

Ранее муфтий во время проповеди пожелал президенту Владимиру Путину помощи Аллаха. Он рассказал, что мусульмане во время паломничества в Саудовскую Аравию молились о благополучии России.

Россия Религия Ислам Москва
20 сентября 2024, 15:14
Песков ответил на предложение Матвиенко по запрету чайлдфри
РИА «Новости»
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В России должно исчезнуть все, что мешает повышению рождаемости. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он прокомментировал предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко о запрете идеологии чайлдфри на законодательном уровне. Песков отметил, что у Кремля пока нет четкой позиции по этому вопросу. Он назвал демографическую проблему вызовом для страны и отметил необходимость работать над повышением рождаемости в России.

«Поэтому все, что нужно делать для повышения рождаемости, должно делать», - добавил Песков.

Ранее председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина сообщила, что винить одних женщин в снижении рождаемости некорректно. Решение о пополнении семьи принимают двое, напомнила она.

Кремль Дети Дмитрий Песков Запреты
20 сентября 2024, 15:02
Сотрудники СК приняли участие в научно-практической конференции в Туле
Пресс-служба Следственного комитета
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Сотрудники Следственного комитета приняли участие во Всероссийской научно-практической конференции. Мероприятие состоялось в военно-патриотическом парке «Патриот-Тула».

Тема мероприятия - «Формирование централизованного государства: историко-правовой опыт Куликовской битвы в контексте правовой политики современной России». Организатором конференции выступило ФГБОУ ВО «Всероссийский государственный университет юстиции» (РПА Минюста России).

Участниками мероприятия стали ректор ВГУЮ Ольга Александрова, зампред СК Сергей Горяйнов, руководитель СУ Следкома по Тульской области Владимир Усов, первый замминистра юстиции Евгений Забарчук и студенты.

«Мы собрались, чтобы обсудить важнейшие события нашей истории, которые не только определили судьбу российского государства, но и оставили глубокий след в сознании русского народа», - отметила Александрова.

Горяйнов поприветствовал присутствующих от имени председателя СК Александра Бастрыкина.

«Особенно ценно, что мы собрались на тульской земле, в местах непосредственных сражений», - сказал он.

Во время конференции Горяйнов вручил награды ректору ВГУЮ и руководителю музейного комплекса «Куликово поле» в Моховом Олегу Вронскому.

Следственный комитет России
20 сентября 2024, 13:33
Депздрав объяснил, как в ране онкобольного москвича могли завестись опарыши
РИА «Новости»
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Опарыши в ране пожилого онкобольного москвича могли появиться из-за невыполнения рекомендованного ухода при ее самостоятельной обработке, сообщили 360.ru в департаменте здравоохранения столицы. Там же подчеркнули, что госпитализация мужчине в данном случае не требуется.

О тяжелом состоянии пенсионера в минувшее воскресенье, 15 сентября, сообщила его родственница. Женщина подчеркнула, что выполняла инструкции, которые давали медики, а также всегда дезинфицировала руки перед тем, как промывать его рану.

После этого 360.ru обратился с запросом в столичный депздрав, чтобы уточнить, по какой причине пациент мог столкнуться с такой тяжелой ситуацией.

В департаменте в ответ заявили, что этот пациент регулярно и в полном объеме получает всю необходимую медицинскую помощь «по поводу лечения основного онкологического заболевания».

«На днях пациент обратился за помощью к врачам с жалобами на боль в области раны на шее. Врачами был проведен осмотр пациента, очищение раны, обработка и перевязка. Госпитализация пациента в данной ситуации не требуется», - подчеркнули в депздраве.

Также там обратили внимание, что пациенту и его родственникам регулярно дают рекомендации по правильному уходу за раной и соблюдению необходимых норм.

«Нарушений в порядке оказания медицинской помощи пациенту не зафиксировано. Отметим, что описанная ситуация могла возникнуть в случае невыполнения рекомендованного надлежащего ухода за раной при ее самостоятельной обработке», - заключили в пресс-службе.

Врачи Москва

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