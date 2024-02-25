Умер народный артист России Владимир Гуляев

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Актер скончался на 93-м году жизни. Причины смерти не уточнялись. Прощание с Гуляевым состоится 27 февраля.

«Спасибо за ту бесценную школу, которую вы преподали нам, за радость совместного творчества и понимание важности нашего дела», - написали сотрудники культурного учреждения.

Гуляев родился в 1931 году в Кудымкаре. В 1963 году он окончил Ленинградский государственный институт театра, кинематографии и музыки. В 1969 году его назначили главным режиссером Коми-Пермяцкого окружного драматического театра имени Горького.

Ранее стало известно о смерти режиссера мультфильма «Очень синяя борода» Владимира Самсонова. Он скончался в возрасте 87 лет, сообщил шеф-редактор киностудии «Союзмультфильм» Сергей Капков.