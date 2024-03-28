Умер музыковед Владимир Фейертаг
Советский и российский музыковед, специалист в области джаза Владимир Фейертаг умер на 93-м году жизни. Сообщение об этом появилось в группе JFC JAZZ CLUB в социальной сети «ВКонтакте».
«Ушла эпоха…» - прокомментировали владельцы сообщества.
Причины смерти не уточняются.
«Покойся с миром. Мессионер джаза для россиян! Архивариус американской музыки!», - написал под публикацией один из пользователей Сети.
Владимир Фейертаг родился 27 декабря 1931 года в Ленинграде. Он руководил эстрадными и джазовыми коллективами, а также был художественным руководителем фестиваля «Осенние ритмы». Музыковед вел авторские программы о джазе на радио, организовывал гастроли в Европу и Америку для отечественных музыкантов, а в 2013 году был удостоен ордена Дружбы за большие заслуги в развитии российской культуры и искусства.
Советский и российский музыковед, специалист в области джаза Владимир Фейертаг умер на 93-м году жизни. Сообщение об этом появилось в группе JFC JAZZ CLUB в социальной сети « ВКонтакте ».