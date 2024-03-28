28 марта 2024, 17:27

Умер музыковед Владимир Фейертаг

Викимедиа
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Советский и российский музыковед, специалист в области джаза Владимир Фейертаг умер на 93-м году жизни. Сообщение об этом появилось в группе JFC JAZZ CLUB в социальной сети «ВКонтакте».

«Ушла эпоха…» - прокомментировали владельцы сообщества.

Причины смерти не уточняются.

«Покойся с миром. Мессионер джаза для россиян! Архивариус американской музыки!», - написал под публикацией один из пользователей Сети.

Владимир Фейертаг родился 27 декабря 1931 года в Ленинграде. Он руководил эстрадными и джазовыми коллективами, а также был художественным руководителем фестиваля «Осенние ритмы». Музыковед вел авторские программы о джазе на радио, организовывал гастроли в Европу и Америку для отечественных музыкантов, а в 2013 году был удостоен ордена Дружбы за большие заслуги в развитии российской культуры и искусства.

Советский и российский музыковед, специалист в области джаза Владимир Фейертаг умер на 93-м году жизни. Сообщение об этом появилось в группе JFC JAZZ CLUB в социальной сети « ВКонтакте ».

Россия Музыка
28 марта 2024, 17:37
Бывший концертный директор A-Studio пострадал во время теракта в Crocus City Hall
РИА «Новости»
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В результате террористического акта, произошедшего в «Крокусе», пострадал экс концертный директор группы A-Studio Александр Старых. Он получил травмы, пытаясь скрыться от атаки, сообщил Telegram-канал Baza.

В момент нападения Старых и его друзья находились в девятом ряду VIP-ложи. По его словам, сначала он услышал единичные выстрелы, за которыми последовал звук автоматной стрельбы. Шум привел его в замешательство. Когда стрельба стала интенсивнее и люди побежали к передним рядам, мужчина также начал спасаться бегством.

Ему показалось логичным укрыться за кулисами. Он смог выбраться из здания через технический выход, обычно используемый для перевозки оборудования и декораций.

Однако на сцене Старых упал. Позже ему диагностировали ушиб грудной клетки и колена.

Друзья также смогли покинуть место теракта.

В прошлом Старых работал с известными исполнителями и музыкальными коллективами, включая Александра Градского, Ирину Понаровскую и Александра Иванова. Несмотря на то, что сейчас он на пенсии, Старых продолжает организовывать концерты, в том числе и в Майами.

Ранее одна из выживших в теракте назвала 22 марта вторым днем рождения. Женщина с сыном, как и Старых, тоже находились в VIP-секции.

Стрельба Концерты Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 17:04
Артист и сонграйтер VAL оценил востребованность шоу «Голос»
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Артист и сонграйтер VAL обсудил с ведущей «360» Марусей Михейчик востребованность музыкальных телепроектов в наши дни. В новом выпуске «Тет-а-тет с Марусей» речь зашла и о популярном шоу «Голос».

Есть ли смысл в проекте «Голос» сейчас, поинтересовалась ведущая. В ответ VAL заметил, что очень многие участники шоу после его окончания не продолжают свою карьеру на музыкальном поприще.

«90 процентов артистов, которые ходят на этот проект, нигде потом [не выступают], если мы не говорим прямо о каких-то высоких эшелонах, топ-чартах, коммерческой музыке и так далее», - пояснил он.

По его мнению, когда артист решает участвовать в проекте, ему нужно четко понимать, с какой целью он хочет это делать.

«Возможно, люди думают, что после выхода с проекта кто-то из звезд захочет их продюсировать. Да, насколько я знаю, там есть продюсерские контракты, есть договоры», - добавил VAL.

Стрельба Концерты Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 17:03
«Обнять и поблагодарить». Выжившая при теракте захотела разыскать спасителя
Телеканал «360»
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Жительница Казахстана Мира, которой удалось выжить при теракте в Crocus City Hall в Красногорске, заявила «360», что с ужасом вспоминает трагические события. Женщина до сих пор не может нормально спать.

Мира приехала на концерт группы «Пикник» из Казахстана. Она остановилась в гостях у сына-музыканта, который не пошел вместе с ней на шоу, а был на репетиции.

Когда раздались выстрелы, женщина была в гардеробе. Мира уже сдала свою шубу и была легко одета. Женщина тут же позвонила Гарри, но он не взял трубку. Затем она написала ему сообщение, рассказав о теракте. Сын тут же перезвонил и оставался на связи все время, пока она пыталась выбраться из концертного зала.

«Мне говорили: беги, беги, они в спину стреляют. Нас вывел какой-то мальчик, который здесь работает, светловолосый, на нем была форма такая же, как у других сотрудников. Я хочу его найти. Просто, чтобы обнять и поблагодарить», - поделилась собеседница «360».

Мира добавила, что не может заснуть - перед глазами всплывают жуткие кадры видео, которое она посмотрела, уже покинув Crocus City Hall. Женщина поняла, что избежала трагической смерти.

Ранее выжившая при теракте Дениза с сыном Игорем заявила, что 22 марта стало их вторым днем рождения.

Концерты Стрельба в Crocus City Hall
28 марта 2024, 16:28
«Будем помнить». Директор гимназии в Пушкино почтила память жертв теракта
Телеканал «360»
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Директор гимназии № 10 города Пушкино Нина Петрухненко вместе с сыном и внучкой пришла к мемориалу «Скорбящая мать», чтобы почтить память жертв теракта в Crocus City Hall, который произошел 22 марта. В комментарии «360» она заявила, что после этой трагедии российский народ сплотится и станет еще сильнее.

«Очень тяжело говорить. Не прийти мы просто не могли - здесь присутствуют три поколения нашей семьи. Все мы родились и выросли в Подмосковье, любим наш край и скорбим вместе со всей страной. Пришли, чтобы сказать всем тем, кто уже не здесь и не с нами, что мы их помним, любим и нас никому не запугать», - поделилась собеседница.

Педагог подчеркнула, что о погибших в теракте не забудут. На фоне этой трагедии Россия сплотится, а люди будут жить за тех, чья жизнь трагически оборвалась, выразила уверенность Петрухненко.

Ранее у здания Crocus City Hall появился черный баннер со словами из песни Михаила Шуфутинского. У стихийного мемориала по-прежнему оставляют цветы.

Пушкино Стрельба в Crocus City Hall

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