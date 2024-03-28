Умер музыковед Владимир Фейертаг

В результате террористического акта, произошедшего в «Крокусе», пострадал экс концертный директор группы A-Studio Александр Старых. Он получил травмы, пытаясь скрыться от атаки, сообщил Telegram-канал Baza.

В момент нападения Старых и его друзья находились в девятом ряду VIP-ложи. По его словам, сначала он услышал единичные выстрелы, за которыми последовал звук автоматной стрельбы. Шум привел его в замешательство. Когда стрельба стала интенсивнее и люди побежали к передним рядам, мужчина также начал спасаться бегством.

Ему показалось логичным укрыться за кулисами. Он смог выбраться из здания через технический выход, обычно используемый для перевозки оборудования и декораций.

Однако на сцене Старых упал. Позже ему диагностировали ушиб грудной клетки и колена.

Друзья также смогли покинуть место теракта.

В прошлом Старых работал с известными исполнителями и музыкальными коллективами, включая Александра Градского, Ирину Понаровскую и Александра Иванова. Несмотря на то, что сейчас он на пенсии, Старых продолжает организовывать концерты, в том числе и в Майами.

Ранее одна из выживших в теракте назвала 22 марта вторым днем рождения. Женщина с сыном, как и Старых, тоже находились в VIP-секции.