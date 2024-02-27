27 февраля 2024, 08:31

Умер мэр Саянска Олег Боровский

РИА «Новости»
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Мэр Саянска Олег Боровский умер на 64-м году жизни. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Игорь Кобзев.

«Трагическая новость, наш коллега, мэр Саянска Олег Боровский скоропостижно скончался. Это не только огромная утрата для города, но и для всей области», - написал он.

Кобзев отметил, что Боровский был грамотным руководителем, который старался сделать Саянск комфортным для жителей, и много лет развивал его.

«Для наших бойцов Олег Валерьевич также сделал многое, часто ездил на передовую. Недавно отвез партию гуманитарного груза ребятам. А сегодня его не стало. Выражаю соболезнования близким и родным», - добавил губернатор.

Боровский являлся мэром Саянска в 2014 году. В последний раз он переизбрался на пост в 2019 году.

В период пандемии коронавируса Боровский отказался закрывать сферу услуг и магазины. Он отмечал, что намерен защитить своих избирателей от безработицы и нищеты.

Иркутская область
27 февраля 2024, 02:05
Семья в Екатеринбурге отсудила у больницы 1,8 млн рублей за ошибку
Freepik
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Семья в Екатеринбурге обратилась в суд после ошибки врачей в детской больнице и смогла отсудить крупную сумму денег. Об этом сообщило издание Е1.

После рождения мальчика выяснилось, что его вес был ниже нормы. Ребенку назначили специальные препараты, которые вводили через катетер для новорожденных. В первый же день лечения кончик устройства отломился, остался в вене и позже попал в сердце.

Младенца увезли в Москву, где специалисты достали 10-сантиметровый инородный предмет. После лечения родители написали заявление в Следственный комитет.

Экспертиза показала, что медсестры нарушили инструкцию и неправильно вытащили катетер. Судья обязал больницу пострадавшей стороне заплатить 1,8 миллиона рублей.

Ранее стало известно о погибшем ребенке в утробе матери в Челябинске. Он умер из-за длительного ожидания родов. После жалоб роженицы, что плод начал меньше шевелиться, медики не предприняли никаких действий.

Суд Больницы Семья Врачи Екатеринбург
27 февраля 2024, 02:02
«Нет претензий к радуге». Депутат ГД — о критериях нового закона о запрете ЛГБТ в РФ
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы Александр Хинштейн объяснил, по каким критериям новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет применяться в России, в частности, при оценке внешнего вида людей. Об этом он рассказал в беседе с kp.ru

По его словам, образ человека в целом нужно оценивать, а не только из-за одежды или наличия радужных аксессуаров. Парламентарий также напомнил, что в нормальной радуге есть голубой цвет, а в символе ЛГБТ* он отсутствует.

«Можно любую историю довести до абсурда. В Ленобласти решили переименовать детский фестиваль „Радуга“, я публично попросил: оставьте название. Нет претензий к радуге», - подчеркнул депутат.

По словам Хинштейна, важны детали. В качестве примера он привел молодого человека на улице, у которого макияж, накрашенные ногти и длинные обесцвеченные волосы. По мнению депутата, его внешний вид можно рассматривать как демонстрацию принадлежности к запрещенному движению. Именно за явное неуважение к обществу и последует наказание.

Ранее бывшего президента Молдавии Владимира Воронина и шесть депутатов Партии коммунистов вызвали в суд за организацию акции против марша ЛГБТ* в Кишиневе в 2022 году.

* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

Законы Госдума РФ Депутаты ЛГБТ Россия
27 февраля 2024, 01:37
Экспорт бензина запретят в России на полгода
РИА «Новости»
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Глава российского правительства Михаил Мишустин одобрил запрет экспорта бензина на шесть месяцев. Он начнет действовать с 1 марта 2024 года, сообщило агентство РБК.

Временный запрет на экспорт не коснется согласованных объемов поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию. Кроме того, поднимут норматив продаж дизеля на бирже до 16%.

По данным издания, инициатором введения запрета на экспорт бензина стал вице-премьер РФ Александр Новак. По его мнению, в России необходимо принять меры, способствующие стабилизации цен на внутреннем рынке и нивелирующие ажиотажный спрос на нефтепродукты в стране.

Ранее руководитель аналитического центра «Независимый топливный союз» Григорий Баженов рассказал «360», что с марта 2024 года потребителей ждет повышение цен на бензин в опте.

Экспорт Бензин Россия Михаил Мишустин
26 февраля 2024, 20:44
Россиянка заплатит 45 тысяч рублей за дискредитацию армии в соцсетях
РИА «Новости»
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Штраф в размере 45 тысяч рублей выплатит жительница городского округа Люберцы за публикацию в социальных сетях комментария с дискредитацией Вооруженных сил России. Как сообщила пресс-служба подмосковного главка МВД, такое решение вынес городской суд.

Комментарий с дискредитацией российских военных обнаружили сотрудники полиции в ходе мониторинга социальных сетей. Правоохранители установили личность автора крамольного сообщения - им оказалась жительница Люберец 1997 года рождения.

Полицейские доставили ее в отдел для разбирательства. После выяснения всех обстоятельств в отношении девушки составили административный протокол за публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных сил России.

Дело передали для рассмотрения в суд, который вынес решение о штрафе.

В минувшее воскресенье, 25 февраля, стало известно, что пойманной на повторной дискредитации Вооруженных сил России студентке из Санкт-Петербурге грозит уголовное дело.

В первый раз девушка, еще учась в выпускном классе школы, маркером испортила инсталляцию «Два сердца» на Дворцовой площади города. Памятник символизировал побратимство Санкт-Петербурга и Мариуполя. На этот раз подозреваемая вышла на пикет к памятнику Тарасу Шевченко с плакатом на украинском языке.

Штрафы МВД РФ

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