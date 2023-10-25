Умер известный советский актер Владимир Шныпарь

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Известный советский актер Владимир Шныпарь скончался в возрасте 82 лет. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» сообщила группа «Русский дубляж».

Причина смерти актера неизвестна. По предварительной информации, он умер в Аугсбурге 18 октября.

Шныпарь стал известен большому кругу зрителей благодаря роли в картине «Его величество Шерлок Холмс», которая вышла в 1968 году.

Он снялся в фильмах «Выкуп», «Мятежный „Орионъ“, „Преступление со многими неизвестными“, „Тайна виллы“, „Расколотое небо“, „Такая она игра“, „Приглашение к танцу“ и многих других.

Шныпарь также занимался озвучкой героев фильмов «Ворона», «Терминатор», «Король джунглей». В качестве режиссера он работал над картинами «Все хорошо» и «Лошадка, везущая хворосту воз».

Ранее стало известно о смерти актера из «Дальнобойщиков» и «Интернов» Михаила Тощева.