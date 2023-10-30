Умер известный пианист Тигран Алиханов

Тело музыканта нашла его дочь в квартире на Космодамианской набережной. Мужчина скончался в возрасте 80 лет. Дату и место прощания с Алихановым пока не объявляли.

В 1966 году пианист окончил Московскую консерваторию, с июня 2005-го по февраль 2009-го он был ректором этого учебного заведения. Алиханов отдал педагогической деятельности более 40 лет. Среди его учеников - Павел Нерсесьян, Юрий Мартынов и Ксения Башмет.

Утром 27 октября стало известно о смерти польской джазовой певицы Кристины Дурис. Она ушла из жизни в 38 лет от внезапной остановки сердца, которая привела к гипоксии мозга.