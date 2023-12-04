Умер искусствовед и культуролог Олег Кривцун

По данным авторов статьи, мужчина умер в ванной в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы. Его тело пролежало там около трех дней. Академика нашла домработница, когда пришла наводить порядок.

Предварительная причина смерти - острая сердечно-сосудистая недостаточность. Точнее станет известно по итогам судмедэкспертизы. Следов насильственной смерти на теле не обнаружили.

Олег Кривцун - российский искусствовед, культуролог и философ и ведущий специалист в области истории русского и зарубежного искусства Нового и Новейшего времени. Он написал и опубликовал девять монографий об истории искусства.