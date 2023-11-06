Умер искусствовед Аркадий Ипполитов

Ушел из жизни известный искусствовед и писатель, специалист в итальянском искусстве XV–XVII веков Аркадий Ипполитов. Ему было 65 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил фотограф Государственного Эрмитажа Юрий Молодковец.

«Аркадий Ипполитов умер», - написал он.

Ипполитов родился в Ленинграде в 1958 году. Там же окончил Ленинградский университет: учился на отделении истории искусств, где изучал историю мирового кинематографа, маньеризм, зарубежное искусство XX века, христианскую и античную иконографию.

В 1978 году Ипполитов начал работать в библиотеке Эрмитажа, а в 1987 году перешел на должность в отделе западноевропейского искусства. С 1993 года он курировал выставки современного и классического искусства как в России, так и за рубежом.

Кроме того, Ипполитов публиковал эссе и рассказы, его работы размещали в журналах «Русская жизнь», «Пинакотека» и других.