Умер искусствовед Алексей Расторгуев

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Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина выразил искренние соболезнования в связи со смертью искусствоведа. По словам пресс-службы музея, Алексей Расторгуев был мастером своего дела.

«Алексей Леонидович был человеком широчайших знаний, его глубина понимания золотого века христианской культуры вызывала восхищение не менее, чем его преподавательский дар, способность со страстью и артистизмом донести свое понимание художественных явлений и проблем до студентов», - говорится в сообщении.

В музее также отметили, что Расторгуев был куратором многих сотрудников заведения - «школа» их наставника навсегда останется с ними наряду с его талантом.

Ранее стало известно, что на 75-м году жизни умерла народная артистка России Наталия Королева.