02 ноября 2023, 16:27

Умер худрук Петербургской филармонии Юрий Темирканов

Википедия
Читайте нас в: Google Новости

Советский и российский дирижер, художественный руководитель Санкт-Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича Юрий Темирканов ушел из жизни. Об этом сообщили на сайте культурной организации.

«Ушел из жизни Юрий Темирканов», - говорится в сообщении.

Заместитель худрука Евгений Петровский рассказал ТАСС , что музыкант умер 2 ноября в больнице. Покойному было 84 года.

Темирканов был народным артистом Советского Союза, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» и лауреатом российских и зарубежных премий. Он руководил международным зимним фестивалем «Площадь Искусств» в Северной столице почти 20 лет.

Днем 30 октября стало известно о смерти известного пианиста, бывшего ректора Московской консерватории Тиграна Алиханова. Тело музыканта нашла его дочь в квартире на Космодамианской набережной. Мужчина скончался в возрасте 80 лет.

Утром 27 октября СМИ сообщили о смерти польской джазовой певицы Кристины Дурис. Она скончалась в 38 лет от внезапной остановки сердца.

Санкт-Петербург Музыка
02 ноября 2023, 16:42
Ночь в полиции и суд. Зоозащитнице Кошанской выписали штраф после спасения кота
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Зоозащитница Наталья Кошанская рассказала «360», что провела ночь в полиции, а затем попала на штраф в суде после того, как помогла спасти застрявшего в машине кота. Хвостатый провел четыре дня в запертом авто на парковке в Москве, пока на него не обратили внимание прохожие.

«Я на многие каналы волонтеров подписана, и мне пришла информация, что кот уже четыре дня находится в машине без еды и воды. Я взяла свою переноску и поехала туда. Там уже были сотрудники полиции, пресса», - рассказала Наталья.

По словам женщины, когда она подошла к сотрудникам правоохранительных органов с переноской, они сказали, что она кота и достанет. Наталья объяснила полицейским, что имеет отношение к зооволонтерам, она готова помочь в обследовании животного и поместить его в клинику.

«По итогу, да, они согласились. Пригласили меня сесть машину, что я и сделала, и сотрудник предложил меня около метро высадить, я согласилась. В это время ему начали названивать, видимо, другие полицейские, и сказали везти в отдел. Мне в грубой форме просто открыли дверь, не представившись», - сообщила зоозащитница.

Надели наручники и ударили Как отметила Наталья, у нее требовали переноску, хотя она принадлежит ей. Женщина осталась в машине и пыталась поговорить с сотрудниками, она объясняла, что коту, возможно, нужна помощь, у него может быть обезвоживание, тогда необходимо поставить капельницу.

«Я как назвала адрес клиник, куда мы поедем, сказала, оставлю свой телефон. Но сотрудники на это никак не реагировали. В итоге меня просто за шкирку вытащили из машины, забрали кота, надели наручники и ударили о бетонный блок. Мне потом было плохо, дышать тяжело, я вызывала скорую, зафиксировали удар грудной клетки и на руках еще повреждение, потому что наручники сжали силой», - поделилась собеседница.

После этого она провела ночь в отделении, а утром ее отвезли в суд. Наталья сказала, что в суде подтвердили только то, что она не выполнила требование полицейских выйти из машины и отдать кота. Но в протоколе, по ее словам, также была информация, не соответствующая действительности.

«Я якобы кидалась на двоих сотрудников, отбирала у них [переноску с котом], хотя у них вообще ничего в руках не было. То есть переноска все это время стояла у меня на коленях. И самое главное, что должны были приобщить видеозапись из салона машины. Обещали два раза и мне, и моему адвокату, чтоб приобщат, там все было видно, как все происходило. Но сегодня в суде мы узнали, что никакую запись они не приобщили. Вот такая ситуация», - заключила она.

Наталье грозил арест до 15 суток, но ее адвокат договорился о смягчении наказания. Московский суд оштрафовал зоозащитницу на четыре тысячи рублей. Ранее животное уже осмотрел ветеринарный врач, который сообщил, что жизни и здоровью кота ничего не угрожало. Выяснилось, что владелец животного - житель Подмосковья с большим количеством штрафов, нарушений и, предположительно, нездоровой психикой. Несколько дней назад его забрали в психиатрическую клинику.


Коты Животные Полиция
02 ноября 2023, 15:17
Пойдут на послабления. Западные компании смогут вернуться в Россию по пути Adidas
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года. По такому пути может пойти любая другая западная компания, рассказал «360» член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха.

О возможном возвращении Adidas на российский рынок сообщила руководитель направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC retail group Наталия Кермедчиева. Права на субаренду торговых помещений Adidas выкупила структура владельца Lamoda, отметил Илюха. По его словам, таким образом могут поступить и другие зарубежные фирмы.

«Здесь важно, чтобы товар попал в магазин, и в то же время по формальному принципу обладатель бренда не нарушил запреты, введенные в санкционном режиме, если для него это важно», - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что западные производители, дорожащие своей репутацией, будут идти на послабления и контролировать продажу товаров в России менее жестко.

«Правообладателю важен сам факт возврата на российский рынок, потому что место на рынке завоевывалось долго, а потеряли его быстро», - сказал Илюха.

По его словам, пока трудно предположить, какие еще компании вернутся в Россию в следующем году.

«В первую очередь будут возвращаться те, у кого была большая доля рынка, и достаточно много объектов было под собственные магазины», - предположил специалист.

Американская компания McDonald’s , которая продала российский бизнес, хотела вернуться в страну при изменении ситуации, заявил ранее владелец сети ресторанов «Вкусно - и точка» Александр Говор. Он усомнился, что фирма вернется в РФ и сможет работать прежнем формате.

Санкции Россия Запад
02 ноября 2023, 13:40
Занятия по йоге и растяжке проведут на Центральном рынке в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
В это воскресенье, 5 ноября, на Центральном рынке в Москве проведут первую тренировку по йоге и растяжке в рамках проекта «Спортивные выходные». Начало в 09:00, сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

«Тренировки проекта пользуются популярностью вне зависимости от времени года. С осени занятия проводят на уникальных закрытых площадках», - подчеркнули в ведомстве.

В этом году к проекту присоединились фуд-моллы «Три вокзала. Депо» и «Депо. Москва», Культурный центр ЗИЛ и научно-технический центр «Сколково». Кроме того, на ВДНХ, Южном и Северном речных вокзалах тренировки продолжатся в обычном режиме.

Их организуют каждые выходные. Осенью и зимой спортсмены занимаются растяжкой, йогой, пилатесом и многим другим.

В конце сентября в Москве прошли первые тренировки в новом сезоне проекта «Спортивные выходные».

Их посетили примерно 500 человек.

Спортсмены Москва 2023
02 ноября 2023, 13:40
Объем упаковки товаров первой необходимости запретили менять в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Производители продовольственных товаров первой необходимости, желающие заявить об их соответствии ГОСТу, должны использовать только фиксированные объемы упаковок. Коррективы внесли в межгосударственный стандарт по инициативе Генпрокуратуры, сообщила пресс-служба ведомства.

Теперь же сливочное и подсолнечное масло, сахар и соль, муку, пшено, черный чай, рис, вермишель и другие продукты первой необходимости должны фасовать строго по стандартам. Например, гречку - по 500, тысяче или две тысячи граммов, молоко - по 200, 250, 500, тысяче и двум тысячам миллилитров.

Соблюдение прав жителей в сфере потребительского рынка, в том числе касаемо новых правил фасовки, остается на особом контроле прокуратуры. Минпромторг и Минсельхоз содействуют внедрению требований на практике при условии баланса интересов всех участников торговли.

«Нередко производители сокращают объем, количество и вес продуктов, не снижая, а в ряде случаев и увеличивая их отпускную стоимость. Подобные манипуляции вводят в заблуждение потребителей относительно соответствия объема и веса товаров их стоимости», - отметили в пресс-службе.

Прокуратура РФ Продукты

Новости по теме