25 августа 2024, 14:12

Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

РИА «Новости»
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Не стало выдающегося специалиста военно-промышленного комплекса СССР и России, главного конструктора оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Олега Мамалыги. Об этом сообщили в Telegram-канале холдинга «Высокоточные комплексы».

При участии Мамалыги разрабатывали первые советские противотанковые ракетные комплексы «Шмель» и «Малютка».

Также он работал над межконтинентальной ракетой «Гном», тактическими и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Точка», «Ока» и «Ока-У» Конструктор ушел на 92-году жизни. О причинах его смерти пока не уточняется.

«Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - написали в некрологе представители холдинга.

Ракеты Болезни Военные Ученые
25 августа 2024, 04:27
«Не принимает чужая земля». В Сети вспомнили обращение Жириновского к Дурову
РИА «Новости»
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Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и призвал вернуться в Россию. Видео с этим моментом опубликовал депутат ГД от партии Владимир Сипягин.

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», - сказал он.

Также Жириновский отметил, что Дуров является практически «русским Цукербергом».

Программиста задержали в ночь на 25 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Причиной ареста стало нежелание Дурова сотрудничать с французскими силовиками, поэтому он автоматически стал соучастником ряда преступлений.

Журналисты телеканала ВFM TV назвали загадкой появление Дурова в аэропорту Франции. Чаще всего предприниматель находился ОАЭ и странах бывшего СССР.

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и призвал вернуться в Россию.

Видео с этим моментом опубликовал депутат ГД от партии Владимир Сипягин.

Telegram Депутаты Самолеты Россия Аресты Франция Владимир Жириновский Павел Дуров ЛДПР Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 02:27
«Либеральная диктатура». Сенатор Пушков прокомментировал арест Дурова во Франции
РИА «Новости»
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Либеральная диктатура не терпит одиночек, которые играют не по ее правилам. Так глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков прокомментировал арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«В Париже сегодня был задержан Павел Дуров. Либеральная диктатура не терпит одиночек, претендующих на свободу и играющих не по ее правилам. [Владельцу соцсети X] Илону Маску приготовиться», - сказал он.

Дурова задержали в аэропорту Ле Бурже во Франции, куда он приземлился на частном самолете. Ордер на предпринимателя выписали из-за его отказа сотрудничать с французскими силовиками, что сделало его соучастником ряда преступлений. Как сообщил телеканал TF1, программиста представят судье 25 августа.

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что арест Дурова - это предупреждение для всех владельцев онлайн-платформ, которые не хотят цензурировать правду.

Telegram Алексей Пушков Аресты Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
24 августа 2024, 13:03
«Важно собрать максимум доказательств». Юрист — о разделе криптовалюты при разводе
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Криптовалюта — это имущество, поэтому подлежит разделу при разводе. О нюансах дележки цифровых денег рассказал РИА «Новости» адвокат Андрей Андреев.

Криптовалюта - это имущество, поэтому подлежит разделу при разводе. О нюансах дележки цифровых денег рассказал РИА «Новости» адвокат Андрей Андреев.

Он сообщил о случаях, когда перед бракоразводным процессом супруги переводят общие сбережения на криптовалютные кошельки или на биржи за границу. Выявить такие переводы сложно из-за анонимности и децентрализованности криптовалютных активов.

Юрист отметил, что в такой ситуации второму супругу нужно доказать в суде, что криптовалюту специально перевели, чтобы уменьшить сумму совместно нажитого имущества.

«Важно собрать максимум доказательств, подтверждающих наличие и размер криптовалютных активов, включая выписки из кошельков, транзакции, переписку и другие подтверждающие документы», - пояснил Андреев.

Ранее юрист Татьяна Цыганова рассказала о разделе недвижимости , купленной за маткапитал, при разводе. По ее словам, суды стали чаще принимать решения в пользу детей, защищая их интересы.

Семья Криптовалюты Отношения Громкие разводы
23 августа 2024, 16:54
Сын Кадырова показал мастерство стрельбы по-македонски из золотых пулеметов
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Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам продемонстрировал стрельбу двумя руками из золотых пулеметов. Он разместил видео в социальной сети Instagram*.

При этом ролик он опубликовал еще в мае, но популярность кадры получили только сейчас. На видео молодой человек, взяв в каждую руку по автомату золотого цвета, одновременно вел огонь.

Рядом с Адамом стояли несколько мужчин. Один из них держал смартфон и снимал стрельбу на камеру.

На днях сын главы Чечни показал президенту России Владимиру Путину, как он ловко владеет оружием. Адам стрелял по мишеням на учебном полигоне Университета спецназа в Гудермесе.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Стрельба Видео Адам Кадыров

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