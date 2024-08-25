Умер главный конструктор ракетного комплекса «Искандер-М» Олег Мамалыга

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и призвал вернуться в Россию. Видео с этим моментом опубликовал депутат ГД от партии Владимир Сипягин.

«Сколько времени надо еще шляться по заграницам, бегать по чужим углам? Я чувствую: не принимает тебя чужая земля», - сказал он.

Также Жириновский отметил, что Дуров является практически «русским Цукербергом».

Программиста задержали в ночь на 25 августа в аэропорту Ле-Бурже во Франции, куда он прилетел на частном самолете из Азербайджана. Причиной ареста стало нежелание Дурова сотрудничать с французскими силовиками, поэтому он автоматически стал соучастником ряда преступлений.

Журналисты телеканала ВFM TV назвали загадкой появление Дурова в аэропорту Франции. Чаще всего предприниматель находился ОАЭ и странах бывшего СССР.

Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский шесть лет назад обратился к создателю Telegram Павлу Дурову и призвал вернуться в Россию.

Видео с этим моментом опубликовал депутат ГД от партии Владимир Сипягин.