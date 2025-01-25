25 января 2025, 11:18

Умер глава Албанской православной церкви

РИА «Новости»
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Глава Албанской православной церкви архиепископ Анастасий умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщила пресс-служба церкви.

Священник с 3 января проходил курс лечения в Греции. Он скончался утром в больнице «Евангелизмос» в Афинах.

«Православная Автокефальная Церковь Албании с глубокой скорбью сообщает о кончине его Блаженства архиепископа Тиранского, Дурресского и всей Албании Анастасия», - отметили в пресс-службе.

Причиной смерти архиепископа стала полиорганная недостаточность. В Албанской православной церкви добавили, что он «восстановил церковную жизнь с самых основ», построил сотни храмов и основал образовательные и благотворительные учреждения.

В пресс-службе также призвали верующих помолиться об упокоении души священнослужителя.

Ранее Эстонская православная церковь решила сменить свое название. В него добавят слово «христианская», рассказал викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил (Леписк).

Православие Греция
25 января 2025, 11:48
Температура воздуха в Москве превысит климатическую норму
РИА «Новости»
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На выходных в Москве ожидается температура воздуха на восемь градусов выше нормы. Об этом ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Средняя температура в Москве в течение оставшейся недели будет примерно на восемь градусов выше климатической нормы января», - сказал он.

Специалист по погоде сообщил, что в ближайшее время в городе не предвидится обильных снегопадов. В субботу днем температура может подняться до 2 градусов, а в ночь на воскресенье ожидается от -2 до 2 градусов. Днем в воскресенье температура будет колебаться от 0 до 4 градусов.

Синоптик отмечал, что до конца января столицу ожидает теплая погода, характерная для апреля.

Метеоролог Евгений Тишковец предположил, что весна в Москве наступит раньше положенного времени , но говорить о конкретных сроках пока рано. По его словам, сейчас в столице начинается затяжная оттепель со всеми вытекающими.

Прогноз погоды Погода Москва
25 января 2025, 11:34
Массовый сбой произошел в работе Tik-Tok
Unsplash
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В работе сервиса Tik-Tok возникли неполадки: пользователи не могут войти в приложение и прогрузить видео. Об этом сообщил сайт Downdetector.

На проблемы с работой платформы за сутки пожаловались более 37 тысяч пользователей. Из них 39% обратили внимание на сбой мобильного приложения, а 34% - на неполадки с сайтом. Проблемы со входом в «Личный кабинет» возникли у 14% пользователей.

Чаще всего проблемы с Tik-Tok фиксировали в Новосибирской, Тверской, Нижегородской, Свердловской и Ленинградской областей, а также в Петербурге.

Ранее в России возникли неполадки в работе многих сервисов. Жалобы поступили на сайты и приложения «МегаФона», Telegram, RuTube, МТС, «Ростелекома», «ВКонтакте» и Yota. Больше всего жалоб было на «МегаФон». О его нестабильной работе заявили пользователи из Москвы, Петербурга, Краснодарского Края, Самарской и Новосибирской областей.

Интернет
25 января 2025, 11:06
Недоступный отдых. Лыжница пожаловалась на быстро растущие ценники в Шерегеше
РИА «Новости»
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Блогерша-лыжница из Тюмени за четыре дня активного отдыха в Шерегеше потратила более 70 тысяч рублей. Каждый год она приезжает в Кузбасс на январские праздники и каждый раз удивляется, как растут цены на курорте. Об этом сообщил сайт ngs42.ru.

Россиянка рассказала, что она уже не первый год посещает горнолыжный курорт в Кемеровской области. Если раньше отдых здесь был сравнительно недорогим, то сейчас стоимость поездки составляет несколько десятков тысяч рублей.

«Последние годы январские праздники мы проводим в Шерегеше. Каждый раз ценник нас, мягко говоря, удивляет. Самой объемной статьей расходов стало проживание. Номер мы сняли за 30 тысяч рублей в сутки», - рассказала она.

Отель предоставил им неограниченный доступ к канатным дорогам в секторе F. Без такого пропуска стоимость разового подъема для девушки составила бы от 350 до 420 рублей.

В кафе Шерегеша лыжница потратила значительную сумму. По словам девушки, стоимость обеда на одного человека в среднем составляет 1500 рублей, а ужина с алкоголем - 2000 рублей.

«Поездка в этом году получилась короткой: всего четыре полных дня, поэтому мы не тратили время на развлечения, а пытались накататься на год вперед. Итого вышло 70 тысяч рублей», - добавила она.

Зимние каникулы прошли, и россияне уже активно готовятся к следующим длинным выходным. Туристы забронировали на майские праздники в Крыму примерно 27% мест в гостиницах, а на лето - 33%.

Отдых Туризм
25 января 2025, 10:42
Лидера чеховской ОПГ Павлинова похоронили в Подмосковье
Пресс-служба Следственного комитета
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В Московской области похоронили Николая Павлинова — лидера преступной группировки из Чехова. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, а к могиле были возложены десятки тайных венков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

«К могиле прислали десятки секретных венков. Например, от „хорошего человека“, „друзей“ и „соседей“. Были и не анонимные: от крестника Деда Хасана - „Смоляна“», - сообщили журналисты.

Известный криминальный авторитет скончался в Подмосковье 17 января. В 2017 году его приговорили к 17 годам лишения свободы за хищение государственных земель в Чеховском районе. За пять лет члены организованной преступной группировки незаконно приобретали участки и здания в деревнях Талеж, Волосово, Якшино, Чепелево и Венюково. В общей сложности было похищено имущество на сумму 281 миллион рублей.

В 2023 году мужчину освободили из колонии по состоянию здоровья. Известно, что у него было множество заболеваний, включая онкологические.

Ранее последний лидер ОПГ «Тверские волки» Александр Осипов , известный также как Младший Волк, женился в колонии и взял фамилию своей супруги. По словам источника Shot, 47-летний преступник, отбывающий пожизненное заключение, таким образом хочет психологически дистанцироваться от прошлых грехов перед предстоящими судебными заседаниями. Теперь его зовут Александр Ширшов.

В Московской области похоронили Николая Павлинова - лидера преступной группировки из Чехова. Проводить его в последний путь пришли сотни людей, а к могиле были возложены десятки тайных венков. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Хищения Чехов Мужчины

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