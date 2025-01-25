Умер глава Албанской православной церкви

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Священник с 3 января проходил курс лечения в Греции. Он скончался утром в больнице «Евангелизмос» в Афинах.

«Православная Автокефальная Церковь Албании с глубокой скорбью сообщает о кончине его Блаженства архиепископа Тиранского, Дурресского и всей Албании Анастасия», - отметили в пресс-службе.

Причиной смерти архиепископа стала полиорганная недостаточность. В Албанской православной церкви добавили, что он «восстановил церковную жизнь с самых основ», построил сотни храмов и основал образовательные и благотворительные учреждения.

В пресс-службе также призвали верующих помолиться об упокоении души священнослужителя.

Ранее Эстонская православная церковь решила сменить свое название. В него добавят слово «христианская», рассказал викарий Таллинской епархии епископ Тартуский Даниил (Леписк).