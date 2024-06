Умер гитарист ВИА «Цветы» и «Голубые гитары» Дюжиков

Дюжиков родился в Вене. Его творческий путь начался с группы «Скифы», затем композитор и продюсер Игорь Гранов пригласил артиста в ВИА «Голубые гитары». Там он проработал до 1975 года. В то же время Дюжиков записывал партии гитары для композитора Давида Тухманова.

С 1974 по 1978 годы гитарист был участником ансамблей «Цветы» и «Красные маки». Он также сотрудничал с композитором Игорем Крутым и участвовал в различных проектах, в том числе ВИА «Магистраль» Юрия Антонова.

В 1991 году гитарист перебрался в Соединенные Штаты. Там он выступал в русском ресторане рядом с Нью-Йорком. В 2000 году начал играть в бродвейском мюзикле It Ain’t Nothing but The Blues.