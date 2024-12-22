22 декабря 2024, 21:34

Умер герой штурма дворца афганского диктатора в 1979 году Павел Климов

РИА «Новости»
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Подполковник КГБ в отставке, кавалер ордена Красного Знамени и герой штурма дворца Тадж-Бек в Афганистане Павел Климов умер в возрасте 72 лет. Об этом сообщила газета «Спецназ России» на своей странице во «ВКонтакте».

Авторы отметили, что незадолго до своей смерти Климов снялся в документальном фильме «Гром небесный», посвященный 45-летию операции «Шторм-333» в Кабуле. Увидеть готовую работу он не успел.

«Вечная память о Павле Юрьевиче Климове навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Уроженец Химок Павел Климов поступил на работу в органы государственной безопасности после армии. Он прошел тщательный отбор и попал в первый состав Группы «А» Седьмого управления КГБ СССР.

В 1979 году Климов стал участником штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина В ходе операции он получил тяжелое ранение и чудом остался жив. В ходе дальнейшей работы он занимался освобождением заложников, принимал участие в операциях по нейтрализации террористов.

В запас Климов ушел в 1990 году. За время службы его наградили орденом Красного Знамени, медалями «60 лет Вооруженных Сил», «70 лет Вооруженных Сил», «За безупречную службу» I, II и III степени, «В память 850-летия Москвы».

Подполковник вошел в число десяти учредителей Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа. С 1996 по 2000 год занимал пост главы Долгопрудного.

После окончательного выхода на пенсию Климов проводил патриотическую работу по воспитанию молодежи, активно участвовал в жизни Международной Ассоциации «Альфа», писал статьи для газеты «Спецназ России».

В минувшую субботу, 21 декабря, Мариинский театр сообщил о смерти своей бывшей солистки и педагога классического танца, балерины Ирены Баженовой. Артистка умерла в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Она прославилась после роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица», вышедшего в 1964 году. После окончания своей балетной карьеры она занялась преподаванием и вырастила многих звезд современной сцены.

Афганистан Спецназ СССР Ветераны Россия
22 декабря 2024, 20:01
Алаудинов рассказал о просьбе ЧВК «Вагнер» во время мятежа Пригожина
РИА «Новости»
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Во время вооруженного мятежа в в Ростове-на-Дону командиры ЧВК «Вагнер» просили руководителя спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова не вступать с ними в конфликт. Об этом генерал-майор рассказал в интервью военкору Семену Пегову.

«Большая часть командиров ЧВК „Вагнер“ вышли на меня и попросили, чтобы я дал команду своим ребятам не вступать в конфликт», - сказал Алаудинов.

Он отметил, что бойцы ЧВК ждали мирного разрешения ситуации. К вечеру того дня мятеж свернули, напомнил командир спецназа «Ахмат».

В конце июня бойцы ЧВК «Вагнер» взяли под контроль ряд военных объектов в Ростове-на-Дону. После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко основатель «Вагнера» Евгений Пригожин объявил о сворачивании мятежа.

Часть бойцов «Вагнера» сдалась полиции, некоторые представители ЧВК подписали контракт с Минобороны. По приглашению Лукашенко вагнеровцы также передислоцировались в Белоруссию.

Белоруссия Полиция Евгений Пригожин Апти Алаудинов
22 декабря 2024, 18:37
Россиянкам назвали предельный возраст для родов
РИА «Новости»
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Риск генетической мутации яйцеклеток у женщин начинает расти после 35 лет. Поэтому рожать необходимо до этого возраста, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Она подчеркнула, что узнала об этом во время учебы в медицинском институте, где на лекциях демонстрировали слайды возрастных изменений в яйцеклетках.

«Там график был такой, что сначала плавный-плавный-плавный, а в 35 лет взлетает. И я тогда для себя поставила цель: родить до 35 лет, потому что мне стало страшно. <…> Поэтому рожать надо до 35», - призналась Буцкая.

Депутат добавила, что сегодня медицина сделала огромный шаг вперед и специалисты могут заранее отобрать отдельные яйцеклетки, а также исследовать эмбрионы. Но у женщин есть время, чтобы не прибегать к таким услугам «Можно все успеть прекрасно до 35», - подчеркнула Буцкая.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на совмещенной с большой пресс-конференцией прямой линии заявил, что у ровень рождаемости в России упал до показателя в 1,41 ребенка на одну женщину. Глава государства пояснил, что только для сохранения населения на сегодняшнем уровне его нужно довести до 2,1, а для роста числа россиян - до 2,3.

Также глава государства на заседании Госсовета призвал власти регионов усилить меры по поддержке семей с детьми , так как в ряде субъектов действующие меры реализуют не в полном объеме.

Дети Госдума РФ Женщины Депутаты Россия
22 декабря 2024, 18:17
Россиян предупредили о новом способе мошенничества через Viber
Global Look Press
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После ограничения доступа к мессенджеру Viber на территории России злоумышленники стали предлагать пользователям фейковые услуги по установке якобы безопасной версии приложения. Об этом сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

В ведомстве отметили, что мошенники создают сайты с инструкциями для «обхода блокировок». Переход по ним грозит потерей личных данных и аккаунта. Также злоумышленники могут завладеть паролями, предназначенными для входа в банковские приложения.

В МВД отметили, что по сравнению с 2023 годом количество заблокированных фишинговых ресурсов в России выросло на 558%.

Мессенджер Viber заблокировали в России 13 декабря. В РКН уточняли, что доступ к сервису ограничили из-за нарушения закона, касающегося организаторов распространения информации.

МВД РФ Мошенничество
22 декабря 2024, 14:59
Вопрос Путину от блогера Бумаги поразил Пескова
РИА «Новости»
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признался, что его поразил вопрос блогера Влада Бумаги на совмещенной с пресс-конференцией прямой линии главы государства Владимира Путина. Его слова в Telegram-канале привел журналист Павел Зарубин.

Песков назвал вопрос молодого человека очень умным и солидным.

«Вот этот молодой человек меня искренне поразил. Он задал действительно очень умный и солидный вопрос», - сказал он.

Песков отметил, что ознакомился с контентом блогера, но не понял, почему он такой популярный. Пресс-секретарь назвал это «поколенческой проблемой».

Блогер Влад Бумага на прямой линии задал вопрос Путину , посвященный замедлению видеохостинга YouTube в России. Президент ответил, что эта мера связана не с российскими властями, а действиями самой видеоплатформы. Глав государства напомнил, что YouTube нарушил российские законы, из-за чего Роскомнадзор предъявил обоснованные претензии.

Дмитрий Песков Блогеры YouTube Владимир Путин

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