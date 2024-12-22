Умер герой штурма дворца афганского диктатора в 1979 году Павел Климов

Авторы отметили, что незадолго до своей смерти Климов снялся в документальном фильме «Гром небесный», посвященный 45-летию операции «Шторм-333» в Кабуле. Увидеть готовую работу он не успел.

«Вечная память о Павле Юрьевиче Климове навсегда останется в наших сердцах», - говорится в сообщении.

Уроженец Химок Павел Климов поступил на работу в органы государственной безопасности после армии. Он прошел тщательный отбор и попал в первый состав Группы «А» Седьмого управления КГБ СССР.

В 1979 году Климов стал участником штурма резиденции афганского диктатора Хафизуллы Амина В ходе операции он получил тяжелое ранение и чудом остался жив. В ходе дальнейшей работы он занимался освобождением заложников, принимал участие в операциях по нейтрализации террористов.

В запас Климов ушел в 1990 году. За время службы его наградили орденом Красного Знамени, медалями «60 лет Вооруженных Сил», «70 лет Вооруженных Сил», «За безупречную службу» I, II и III степени, «В память 850-летия Москвы».

Подполковник вошел в число десяти учредителей Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа. С 1996 по 2000 год занимал пост главы Долгопрудного.

После окончательного выхода на пенсию Климов проводил патриотическую работу по воспитанию молодежи, активно участвовал в жизни Международной Ассоциации «Альфа», писал статьи для газеты «Спецназ России».

В минувшую субботу, 21 декабря, Мариинский театр сообщил о смерти своей бывшей солистки и педагога классического танца, балерины Ирены Баженовой. Артистка умерла в возрасте 88 лет после продолжительной болезни. Она прославилась после роли феи Сирени в фильме-балете «Спящая красавица», вышедшего в 1964 году. После окончания своей балетной карьеры она занялась преподаванием и вырастила многих звезд современной сцены.