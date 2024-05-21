Умер генконструктор НПО автоматики Дерюгин

Этой весной вышла в свет книга Натальи Поклонской «Мысли вслух». В ней советник генпрокурора России описала в частности прием «грязный трюк», используемый в информационной пропаганде. Подробнее о своем произведении и работе с разными источниками Поклонская рассказала в интервью «360».

В контексте скандинавской мифологии упомянула она и тему рун. Вопрос о них, безусловно, у многих вызывает большой интерес. Отношение при этом может быть очень разным.

«Мне кажется, что ко всему нужно осторожно относиться, и к разным источникам, к разным учениям», - заключила Поклонская.

Отдельно она отметила несколько книг, с которыми, по ее оценке, стоит ознакомиться. Одна из них - «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескье» Мориса Жоли.

«Затем книга Никол Моррис „Цель“. Я лично рекомендую эти книги к прочтению. Они на многое прольют свет. Человек, который прочитает, найдет ответы на те вопросы, которые не модно задавать. Я для себя нашла много ответов», - поделилась Поклонская.

В книге «Цель», по ее словам, важными стали иные интерпретации разных понятий, которые человек мог воспринимать слишком прямо и буквально.

«Например, Новый Завет, ну вот прям от зубов отскакивает, вот все поняли, а на самом деле - что поняли? Если ты берешь богословов и толкования того же самого Нового Завета, разных притч Иисуса и истории, то совершенно по-другому раскрываются все эти вещи, которые указаны в Новом Завете. Ну, например, терновый венец на голове у Христа, - продолжила Поклонская. - Люди воспринимают его [одним образом буквально ассоциируя с физическим страданием]. Но Морис Николл истолковывает это под другим ракурсом. Он говорит, что этот венец олицетворял нравственное состояние общества, которое распяло Христа».

Говоря о решении написать книгу, советник генпрокурора отметила, что у людей, которые приходят к тому, что хотят создать произведение, могут быть разные мотивы. Ей двигало желание исследования.

«У меня было время. Было время для того, чтобы читать много. Много читать, много исследовать, много познавать», - подчеркнула собеседница «360».

Говоря о решении написать книгу, советник генпрокурора отметила, что у людей, которые приходят к тому, что хотят создать произведение, могут быть разные мотивы, ей двигало желание исследования.

«У меня было время. Было время для того, чтобы читать много. Много читать, много исследовать, много познавать», - подчеркнула Поклонская.

Поэтому я всю информацию, которую получила из различных учений, из разных источников, я ее собрала и постаралась в книге изложить.

• Каких источников и каких учений? Ну вот, к примеру, есть удивительная книга Мориса Жоли «Диалог в аду между Макиавелли и Монтескьё».

Это книга, которая стала прототипом, потом в будущем, протоколов сионских мудрецов. Протоколы сионских мудрецов - это экстремистская литература, признанная российским законодательством, российскими соответствующими органами. Но сам принцип создания этих протоколов, первоисточник, который был написан, и он же потом проанализирован удивительным, прекрасным автором, философом, профессором Умберто Эко, который в своем произведении «Пражское кладбище» тоже ссылался и на «Диалог в аду», и протоколы сионских мудрецов, которые впоследствии были созданы. То есть это интереснейшая история. Я ее включила в свою книгу.

Затем книга Никол Моррис «Цель». Я лично рекомендую эти книги к прочтению. Они на многое прольют свет. Человек, который прочитает, найдет ответы на те вопросы, которые не модно задавать. Я для себя нашла много ответов.

• А какие у вас основные вопросы были? Хотя бы один скажите, на который вы нашли ответы.

Ну, к примеру, книга «Цель». Практически все люди, которые относят себя к христианству, верующим, религиозным, они спрашивают, вы читали Библию, Ветхий Завет, Новый Завет? Ветхий Завет так себе, мало чего понятного, поэтому мы как-то так в сторонку отодвинем. Но Новый Завет, ну вот прям от зубов отскакивает, вот всё поняли, а на самом деле чего-то поняли? Если ты берешь богословов и толкования того же самого Нового Завета, разных притч Иисуса и истории, то совершенно по-другому раскрываются все эти вещи, которые указаны в Новом Завете. Ну, например, терновый венец на голове у Христа.

Люди воспринимают как терновый венец. Ну колючка, кино смотрим, это больно. Но Морис Николл истолковывает это под другим ракурсом. Он говорит, что этот венец олицетворял нравственное состояние общества, которое распяло Христа.

То есть вот эти колючки. Аллегории, контекст. Есть текст и контекст. И всё это надо аллегорически воспринимать. То есть ты уже видишь какую-то другую интерпретацию тех понятий, про которые ты думал прямо, как написано. И таких вещей масса. Их очень много. Возьмём мифологию кельтскую, скандинавскую. Здесь очень много скандинавской мифологии, про руны скандинавские тоже.

Слушайте, а про руны это же вообще интересно. Многие же говорят о том, что в итоге-то нету достоверных источников о рунах. Что они как-то там переписаны были, затеряны, что те руны, про которые сейчас все говорят, им не стоит доверять. Нужно очень осторожно с ними обращаться.

Мне кажется, что ко всему нужно осторожно относиться, и к разным источникам, к разным учениям, и выбирать для себя то, что ближе к тебе.

Но я отношусь к рунам как к такой магический инструмент по трансформации себя, личности. Сам с собой работаешь. Ну вот есть у психологов какие-то способы для того, чтобы подсказать человеку, как ему найти выход из непростой ситуации, как ему стать сильнее, увидеть для себя какое-то спасение. Либо цель, либо еще то, чего он хочет увидеть.

Руны - это тоже некий инструмент. И если люди, которые умеют пользоваться рунами и понимают, что это такое, изучают глубину возникновения, источники опять-таки исследуют, то это один вопрос и один момент. А если люди хотят просто поэкспериментировать, это совершенно другой путь.