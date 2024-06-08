08 июня 2024, 23:31

Умер гендиректор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар

РИА «Новости»
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Генеральный директор неправительственной организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар умер на 54-м году жизни в Париже. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.

Коллеги Делуара выразили соболезнования его супруге Перрин, сыну Натану, его родителям и близким.

«Журналистика была борьбой всей его жизни, которую он вел с непоколебимой убежденностью», - говорится в некрологе.

Перед смертью он страдал от онкологического заболевания.

Делуар возглавлял организацию с 2012 года. Прошлой осенью он рассказывал о массовой гибели журналистов в Газе, заявляя, что там происходит нечто ужасное. По его словам, они никогда не видели такого количества журналистов, убитых за столь короткий промежуток времени. На тот момент погибли 42 человека, по данным Комитета защиты журналистов.

Кроме того, Делуар работал на французском телевидении, в журнале Le Point и руководил центром подготовки журналистов, сообщил телеканал BFMTV.

Смертность Париж Журналистика Франция Онкология
08 июня 2024, 23:32
Дело о взятках петербургских генералов рассмотрят 20 июня
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Хамовнический суд назначил рассмотрение уголовного дела о коррупции в полиции Петербурга на 20 июня. Такая информация появилась в карточке дела. Верховный суд РФ изменил территориальную подсудность дела, сославшись на связи подозреваемых в органах власти.

Следственный комитет России завершил расследование дела, фигурантами которого стали бывший помощник главы МВД Сергей Умнов, генерал-майор Иван Абакумов, экс-глава регионального УГИБДД Алексей Семенов и экс-начальник правового отдела инспекции Елена Копьева. По данным РБК, правоохранители доказали от 10 эпизодов получения взяток на сумму 64,6 миллиона рублей.

Главный фигурант дела Умнов и остальные обвиняемые свою вину отрицают. Обвинение утверждает, что они собирали деньги с коммерческих организаций, в помещениях которых размещались экзаменационные отделения ГИБДД.

Генпрокуратура РФ обратилась в Верховный суд РФ с просьбой передать дело в Хамовнический райсуд столицы. Ходатайство удовлетворили.

В мае стало известно о задержании начальника ГУ кадров Минобороны России генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. Он стал фигурантом уголовного дела.

Санкт-Петербург Уголовное дело Суд МВД РФ Россия Деньги Полиция
08 июня 2024, 17:48
Заблудившиеся в свердловском лесу брат и сестра потеряли счет дням
РИА «Новости»
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Брат и сестра, которые потерялись в свердловском лесу, во время блужданий потеряли счет дням и начали молиться. Об этом Ura.ru рассказал сотрудник «РМК-безопасности» Виктор Крылов. Вместе с коллегами он вывел детей к лагерю.

Детей увидели, когда они шли по поляне. По словам Крылова, мальчик и девочка были спокойные, но уставшие.

«Они перед этим заметили вертолет в небе, вышли на открытое место и махали ему. Вертолет пролетел над ними два раза и улетел, и они решили, что за ними вернутся», - пояснил мужчина.

Потом брат и сестра услышали крики сотрудников «РМК-безопасности», пошли на звуки и в итоге вышли навстречу к взрослым, попросив забрать их.

«Мы сказали: „Мы приехали за вами, мы вас и искали, поэтому обязательно заберем“», - поделился Крылов.

Волонтеры дали детям по кусочку шоколадки, напоили водой, укутали и повезли в лагерь. Девочка решила, будто уже 11 июня - брат с сестрой потеряли счет дням.

Ребята рассказали, что сначала были твердо уверены, что их найдут. А когда прошло время, начали просто молиться.

Дети потерялись 4 июня, отправившись на рыбалку. На их поиски бросили около 600 человек. Брата и сестру нашли 8 июня. Почти пять суток они ели перепелиные яйца, траву, пили дождевую воду и грелись, обнимая своих собак.

Дети Волонтеры
08 июня 2024, 16:37
Общая сумма соглашений на ПМЭФ-2024 превысила 6 триллионов рублей
РИА «Новости»
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На Петербургском международном экономическом форуме заключили 982 соглашения на общую сумму более 6,4 триллиона рублей. Об этом на итоговой пресс-конференции форума сказал ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, его слова привело РИА «Новости».

«В рамках площадок форума подписали 982 соглашения на сумму свыше 6 триллионов 430 миллиардов рублей. Это только открытая информация, которая не является коммерческой тайной», - заявил он.

Ранее Кобяков сообщал, что ПМЭФ посетили свыше 21 тысячи человек из 139 государств. Более 50 контрактов российские участники форума заключили с зарубежными компаниями.

Делегация Московской области на площадке форума каждый день проводила не менее 10 встреч с отечественными предпринимателями и представителями дружеских стран. Заключенным соглашениям предшествовали длительная предварительная работа.

Россия Экономика ПМЭФ-2024
08 июня 2024, 14:46
Стало известно, как выживали пропавшие в свердловском лесу дети
РИА «Новости»
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Пропавшие в лесу в Свердловской области дети спали в обнимку с собаками и питались найденными перепелиными яйцами. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД региону.

Глава пресс-службы ведомства Валерий Горелых отметил, что дети вели себя в лесу очень спокойно.

«Звать кого-то на помощь сил у них уже не было, тем более сильно покусали комары. Питались чем могли, в том числе перепелиными яйцами, которые обнаружили в лесу. Ночью спали вместе со своими собаками, которые их согревали», - рассказал он.

Детей обнаружили четверо работников службы безопасности областного предприятия РМК: Виктор Крылов, Вадим Хасанов, Игорь Греков и Евгений Садритдинов.

«Ранним утром в субботу поисковики на квадроциклах отправились на патрулирование. Каждые 200 метров они останавливались и кричали, чтобы привлечь внимание детей», - добавил Горелых.

Девочка 11 лет и мальчик 13 лет потерялись 4 июня , когда отправились на рыбалку на реку Липку.

Дети Свердловская область

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