Умер гендиректор организации «Репортеры без границ» Кристоф Делуар

Брат и сестра, которые потерялись в свердловском лесу, во время блужданий потеряли счет дням и начали молиться. Об этом Ura.ru рассказал сотрудник «РМК-безопасности» Виктор Крылов. Вместе с коллегами он вывел детей к лагерю.

Детей увидели, когда они шли по поляне. По словам Крылова, мальчик и девочка были спокойные, но уставшие.

«Они перед этим заметили вертолет в небе, вышли на открытое место и махали ему. Вертолет пролетел над ними два раза и улетел, и они решили, что за ними вернутся», - пояснил мужчина.

Потом брат и сестра услышали крики сотрудников «РМК-безопасности», пошли на звуки и в итоге вышли навстречу к взрослым, попросив забрать их.

«Мы сказали: „Мы приехали за вами, мы вас и искали, поэтому обязательно заберем“», - поделился Крылов.

Волонтеры дали детям по кусочку шоколадки, напоили водой, укутали и повезли в лагерь. Девочка решила, будто уже 11 июня - брат с сестрой потеряли счет дням.

Ребята рассказали, что сначала были твердо уверены, что их найдут. А когда прошло время, начали просто молиться.

Дети потерялись 4 июня, отправившись на рыбалку. На их поиски бросили около 600 человек. Брата и сестру нашли 8 июня. Почти пять суток они ели перепелиные яйца, траву, пили дождевую воду и грелись, обнимая своих собак.