Умер еще один член команды КВН «Одесские джентльмены»

«Один за другим уходят Джентльмены», - так написал мне приятель из Штатов Саша Бальбер, сообщая о том, что в Одессе умер еще один КВНщик из команды Джентльменов - Александр Теплицкий», - написала она.

Альперина добавила, что работала вместе с Теплицким в «Одесском вестнике» и указала на его красоту в молодости. О причинах смерти шоумена она не уточнила.

Команда КВН «Одесские джентльмены» становилась чемпионом Высшей Лиги сезона 1986–1987 годов, а также 1990 года. Благодаря неповторимому стилю сборной появился эстрадный театр «Клуб одесских джентльменов» в 1987 году. Спустя четыре года в эфир вышла юмористическая программа «Джентльмен-шоу». Участники команды также трудились над созданием передачи «Городок».

Накануне Альперина сообщила о смерти капитана команды Святослава Пелишенко. Ему было 72 года.